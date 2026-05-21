Türkçe Destekli Macera Oyunu İndirime Girdi!

Steam, oyuncuları sevindiren indirim kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform bu kapsamda 2022'de piyasaya sürülen ve fazlasıyla beğenilen popüler macera oyunu için yeni bir indirim başlattı. Peki indirime giren oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Stray Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Stray’in fiyat etiketinde yüzde 50 oranında indirim yaptı. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatı 14,99 dolardan (683 TL) 6,99 dolara (318 TL) kadar düştü. Bununla birlikte söz konusu indirim kampanyasının 3 Haziran’a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Stray Nasıl Bir Oyun?

Stray yukarıda da belirttiğimiz üzere 2022'de Annapurna Interactive tarafından yayınlanan üçüncü şahıs bir macera oyunu. Yapımda bir sokak kedisini kontrol ediyorsunuz ve neon ışıklarla çevrili bir şehirde keşif yapıyorsunuz. Oyunun temel mekanikleri keşif, bulmaca çözme ve çevreyle etkileşim kurma üzerine kurulu. Hikayede kedinin yol arkadaşı olan B-12 adlı küçük bir drone da önemli rol oynuyor diyebiliriz. B-12, kapıları açma ve elektronik sistemlerle etkileşime geçme gibi konularda size yardımcı oluyor.

Stray Türkçe Dil Desteği Var mı?

Stray'in Steam sayfasına bir göz attığımızda Türkçe altyazı ve arayüz desteğinin olduğunu görüyoruz. Bu sayede oyunu satın alıp yüklediğinizde yapımı herhangi bir dil bariyeri olmadan Türkçe dilinde deneyimleme imkanınız oluyor.

Stray Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir.

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 GB veya AMD Radeon R7 360 2 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB | AMD Radeon R9 290X, 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Stray ilk çıktığı dönemde çevremden çok olumlu yorumlar duymuştum. Özellikle bir sokak kedisini kontrol etme konsepti ilgimi çekmeyi başarmıştı. Ancak o dönem iş yoğunluğu nedeniyle bu yapımı bir türlü oynayamadım. Muhtemelen ben de kısa süre önce başlayan bu indirimi değerlendirip yapıma bir şans vereceğim.