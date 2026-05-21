OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızına da sahip olacak.

OPPO Reno 16 5G'nin GCF Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Reno 16 5G, GCF sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Bu, üreticinin telefonu resmî olarak satışa sunmadan önce tamamlaması gereken adımlardan biridir.

OPPO Reno 16 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 8500

Batarya: 6.700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda Reno 16'da 1400 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Dimensity 8500'ün 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor. Serinin bir önceki modeli Reno 15'te ise Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OPPO Reno 16 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni Android telefonu Reno 16, 2026 yılının mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 5G Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.849 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise renklerin çok canlı olması. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Telefonun ayrıca uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bunların yanı sıra cihaz yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek.