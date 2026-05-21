Infinix'ten 8 GB RAM'li Çok Ucuz Android Telefon! 120Hz Ekranı Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Infinix Hot 70'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 700 nit

İşlemci: Helio G100 Ultimate

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix Hot 70'in İşlemcisi Nasıl?

Infinix'in yeni telefonunda Helio G100 Ultimate bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio 100 işlemcisi daha önce Infinix Hot 50 4G ve TECNO Spark 50 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Infinix Hot 70 Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büüyklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Infinix Hot 60'ta 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Infinix Hot 70'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera mevcut. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Infinix Hot 70'in Bataryası Kaç mAh?

Infinix Hot 70, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Infinix Hot 60'ta 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 155 dolar (7 bin TL)

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 180 dolar (8 bin 210 TL)

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 210 dolar (9 bin 578 TL)

Infinix Hot 70'in 155 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Infinix Hot 70'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Infinix Hot 70'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.