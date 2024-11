Disney+, 2025'te Yayınlayacağı Dizi ve Filmleri Açıkladı

Dijital içerik platformları arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Netflix, yarışı geniş kütüphanesi ve orijinal içeriklerle önde götürürken, diğer yandan Prime Video ve Disney+ benzer bir strateji ile arayı kapatmaya çalışıyor. Son olarak Disney+, bu doğrultuda 2025'te neler yayınlayacaklarını bizlerle paylaştı. İşte detaylar!

Disney+, 2025'te Yayınlanacak Yeni Yapımlarını Tanıttı

Disney+, 2025 yayın takvimine yönelik heyecan verici bir tanıtım fragmanı yayımladı. Platformun en iddialı yapımları arasında yer alan "The Bear", "Percy Jackson and the Olympians" ve sezonunun favorileri arasına girmesi beklenen yeni diziler ilk kez izleyicilere tanıtıldı.

Fragman, Disney+’ın yanı sıra Hulu’da da yayınlanacak birçok yeni yapımın kısa sahnelerini içeriyor. Tanıtılan yapımlar arasında öne çıkanlar ise şu şekilde:

The Bear 4. Sezon

Star Wars: Skeleton Crew

Paradise

Goosebumps: The Vanishing

Alien: Earth

Ironheart

Daredevil: Born Again

Chad Powers

Good American Family

Andor 2. Sezon

The Handmaid’s Tale 6. Sezon

Percy Jackson and the Olympians 2. Sezon

Disney, 2024 yılında sinema sektöründe de büyük başarılar elde etti. Pixar’ın sevilen devam filmi Inside Out 2 ve Marvel Sinematik Evreni’nin hit filmi Deadpool & Wolverine gişede büyük ilgi gördü. Ancak Disney+ cephesinde The Acolyte ile Star Wars hayranlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratan şirket, "Star Wars: Skeleton Crew" ile bunu değiştirmeyi hedefliyor.