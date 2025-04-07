Tapu Sahiplerine Cezalar Yağacak! Düzeltmek İçin Bugün Son Gün

Ev ya da iş yeri kiraya veren herkesin yakından takip ettiği o tarih sonunda geldi. Kira gelir vergisi beyannamesi vermek için son gün 7 Nisan 2025, yani bugün. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce açıklanan süre doluyor ve beyannameyi zamanında teslim etmeyen mükellefleri ciddi yaptırımlar bekliyor.

Hangi Tapu Sahipleri Etkileniyor?

Buna göre;

Konutundan yıllık 33 bin TL'den fazla, iş yerinden ise 230 bin TL'nin üzerinde kira geliri elde edenler bu beyanı mutlaka yapmak zorunda. Yapmadıkları takdirde usulsüzlük cezası, vergi ziyaı ve gecikme faizleri gibi ciddi yaptırımlar uygulamaya koyulacak.

Bir tapu sahibi beyanname vermezse maddi anlamda büyük bir yükün altına girecek. Zira bu tarz ihlallerde öncelikli olarak özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Ardından gecikme faizi işlemeye başlıyor. Son olarak da vergi ziyaı cezası ekleniyor. Yani sadece vergi değil, cezalarıyla birlikte katlanan bir fatura çıkıyor karşınıza.

Tapu Sahipleri Nasıl Beyanname Verebilir?

Vergi ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden işlem yapılabilir. İlaveten PTT şubeleri ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapmak mümkün.

Beyanname vermek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital platformları da aktif edilmiş durumda. Bugün gün sonuna kadar ilk taksitin ve damga vergisinin ödenmesi zorunlu.

Dileyen tapu sahipleri vergiyi iki taksit halinde de ödeyebilir. İkinci taksit içinse son tarih 31 Temmuz 2025—tabii ilk taksidi zamanında yatırmış olmak şartıyla.