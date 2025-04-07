Emekli Maaşları Buhar Olmuştu... Temmuz Zammında Yüzler Gülecek

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yıl başında yapılan zamların büyük bölümünün çoktan eridiğini söyledi. Erdursun'a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın başında yüzde 15.75 zam alırken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 11.54 olarak belirlenmişti ama yılın ilk üç ayında maaşların yüzde 10.06'sı şimdiden enflasyonla birlikte buhar oldu.

Emekli Maaşı Ne Kadar Artacak?

Erdursun, temmuz ayında maaşlara yeniden düzenleme yapılacağını ve bu noktada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15 ila 16 arasında, memur ve memur emeklileri içinse %12-13 bir artış beklendiğini vurguluyor.

Yine de bu kesin bir bilgi değil. Zira söz konusu oranlar; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerine göre netlik kazanacak.

En Düşük Emekli Maaşı 16.500 TL Olabilir

Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, enflasyon etkisiyle reel olarak 13.099 TL'ye kadar geriledi. Erdursun'un tahminine göre Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın yaklaşık 16.500 TL'ye yükselmesi beklentiler arasında. Ancak bu artış da gerçek alım gücünü ne kadar toparlar orası belirsiz. Çünkü aynı dönemde temel ihtiyaç fiyatlarındaki artış da yükselmeye devam edecek.

Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emekli maaşlarındaki artış oranını enflasyonla kıyaslandığında haklı buluyor musunuz? Yorumlarda tartışalım.