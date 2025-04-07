Meta'dan ChatGPT Modelini Yerle Bir Eden Yeni Llama 4

Yapay zeka yarışında sahneye çıkan isim bu defa Meta oldu. Üç yeni modeli Scout, Maverick ve Behemoth ile gücünü gösteren şirket, bu modellerin devasa miktarda etiketlenmemiş metin, görsel ve video verisiyle eğitildiğini ve bu sayede geniş görsel anlama yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

Scout ve Maverick şu an kullanıma açık durumda. Behemoth ise halen eğitim sürecinde. Peki bu modeller neler yapabiliyor? Gelin beraber inceleyelim.

Scout & Maverick AI: Sadece 1 Nvidia GPU ile Çalışıyor

Scout, devasa 10 milyon token'lık bağlam penceresiyle özellikle uzun belgeleri özetleme ve kod tabanlarını analiz etme gibi işler için biçilmiş kaftan. Üstelik sadece bir Nvidia H100 GPU ile çalışabiliyor.

Maverick ise daha geniş bir kullanım yelpazesine hitap ediyor. 400 milyar parametreye sahip olmasına rağmen, MoE (mixture of experts) yapısı sayesinde aynı anda sadece 17 milyar parametre aktif şekilde çalışıyor. Meta; Maverick'in yaratıcı yazma, çok dilli iletişim, kodlama ve görsel analiz gibi konularda GPT-4o ve Gemini 2.0 gibi modellere karşı üstünlük gösterdiğini açıkladı. Ancak GPT-4.5, Gemini 2.5 Pro ve Claude 3.7 Sonnet karşısında hâlâ geride.

Behemoth ise adından da anlaşılacağı üzere devasa. Henüz yayınlanmamış olan bu modelin 2 trilyona yakın parametreye ve 288 milyar aktif parametreye sahip olacağı söylendi. Meta'nın dahili testlerine göre Behemoth, STEM alanında GPT-4.5 ve Claude 3.7 gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Tartışmalı Sorulara Cevap Veriyor

Meta, bu modellerin önceki sürümlere kıyasla "tartışmalı" sorulara daha az kaçamak yanıtlar verdiğini de vurguladı. Şirketin açıklamasına göre, Llama 4 artık politik ve sosyal anlamda tartışmalı kabul edilen konulara daha dengeli ve yardımcı yanıtlar verebiliyor. Tabii şirketin ona çizdiği sınırları aşmadan yapıyor.

Son zamanlarda yapay zekaların fazlasıyla sansürlü oluşuna karşı eleştiriler yükselmişti. David Sacks ve Elon Musk gibi bilinen kimseler, daha evvelden ChatGPT gibi popüler yapay zeka botlarının muhafazakâr görüşleri sansürlediğini iddia etmişti. Meta bu eleştirilere doğrudan bir cevap vermediyse de Llama 4'ün daha dengeli ve tarafsız yanıtlar sunduğunu savunuyor.