Steam'de Sevilen Oyunlarda %93'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de yüzde 93'e varan indirim sunan kampanya başladı. İndirime giren oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Dead by Daylight, Euro Truck Simulator 2, Borderlands 3, DmC: Devil May Cry, Marvel's Guardians of the Galaxy ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahipi olan Tower of Time yüzde 93 oranında indirime girdi. Satışa sunulduğu dönemde çok sevilen RPG oyunu 12,49 dolardan (474 TL) 87 sente (33 TL) düştü. Hikâyesi, oynanışı ve atmosferiyle öne çıkan oyun 77 Metacritic puanına sahip.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Streamer Life Simulator yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 10,49 dolardan (398 TL) 1,04 dolara (39 TL) düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Borderlands 3 kampanya kapsamında 59,99 dolar (2.280 TL) yerine 5,99 dolara (227 TL) satılıyor. Yıllardır popülerliğini devam ettiren simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2 yüzde 75 indirim ile 10,09 dolardan (383 TL) 2,52 dolara (95 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar