Steam'de Sevilen Oyunlarda %93'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de başlatılan kampanya ile beraber sevilen oyunların fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de yüzde 93'e varan indirim sunan kampanya başladı. İndirime giren oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Dead by Daylight, Euro Truck Simulator 2, Borderlands 3, DmC: Devil May Cry, Marvel's Guardians of the Galaxy ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahipi olan Tower of Time yüzde 93 oranında indirime girdi. Satışa sunulduğu dönemde çok sevilen RPG oyunu 12,49 dolardan (474 TL) 87 sente (33 TL) düştü. Hikâyesi, oynanışı ve atmosferiyle öne çıkan oyun 77 Metacritic puanına sahip.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Streamer Life Simulator yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 10,49 dolardan (398 TL) 1,04 dolara (39 TL) düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Borderlands 3 kampanya kapsamında 59,99 dolar (2.280 TL) yerine 5,99 dolara (227 TL) satılıyor. Yıllardır popülerliğini devam ettiren simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2 yüzde 75 indirim ile 10,09 dolardan (383 TL) 2,52 dolara (95 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Tower of Time 12,49 dolar 87 sent %93
Streamer Life Simulator 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Borderlands 3 59,99 dolar 5,99 dolar %90
Borderlands: The Pre-Sequel 39,99 dolar 3,99 dolar %90
Suicide Squad: Kill the Justice League 69,99 dolar 6,99 dolar %90
Marvel's Guardians of the Galaxy 29,99 dolar 4,49 dolar %85
Lucius 9,99 dolar 1,49 dolar %85
Deus Ex: Mankind Divided 14,99 dolar 2,24 dolar %85
Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut 9,99 dolar 1,49 dolar %85
Tiny Tina's Wonderlands 59,99 dolar 11,99 dolar %80
Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar %75
American Truck Simulator 10,09 dolar 2,52 dolar %75
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar %60
Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 14,99 dolar %75
DmC: Devil May Cry 22,49 dolar 5,62 dolar %75
Kerbal Space Program 17,99 dolar 4,49 dolar %75
Punch Club 5,79 dolar 1,15 dolar %80
The Walking Dead 7,99 dolar 1,99 dolar %75
Call of Juarez Gunslinger 9,99 dolar 1,99 dolar %80
Kona II: Brume 22,49 dolar 4,49 dolar %80
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour 9,99 dolar 99 sent %90

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