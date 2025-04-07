200 MP Kameralı vivo X200 Ultra Çok Yakında Geliyor! Tarih Verildi

vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı ancak o etkinlikte X200 Ultra ve X200s modellerine yer verilmemişti. Yapılan duyuru ile birlikte bu telefonların ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

vivo X200 Ultra ve X200s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X200 Ultra ve X200s isimli akıllı telefonlar 21 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bunların yanı sıra Pad 5 Pro, Pad SE ve Watch 5 isimli cihazlar da bu tarihte duyurulacak. Yapılacak tanıtımla birlikte yeni cihazların özellikleri ve fiyatları belli olacak.

vivo X200 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

X200 Ultra modelinde 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 1/1.4" boyuta sahip 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı söyleniyor.

İddiaya göre telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin yer alması bekleniyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 518 PPI piksel yoğunluğu sunacağı öne sürüldü. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.