Disney Plus Abone Kaybediyor: Milyonlarca Abone Düşüşü Yaşanıyor!

Disney Plus, geçtiğimiz sonbaharda yürürlüğe giren yüksek fiyat artışı nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde 1,3 milyon abone kaybetti. Fakat şirket Ekim-Aralık döneminde yayın işindeki kayıplarını 300 milyon dolar azaltmayı başardı.

Disney'in Çarşamba günü açıklanan üç aylık kazanç sonuçlarına göre, Disney+ aboneleri bir önceki çeyrekte bildirilen 112,6 milyondan 111,3 milyona düştü.

2024 mali yılının ilk çeyreğini kapsayan finansal sonuçlarında Disney, Ocak-Mart aylarını kapsayan mevcut çeyreğin sonuna kadar Disney Plus’a 5,5 milyon ila 6 milyon arasında abone eklemeyi öngörüyor.

Disney+, Ekim- Aralık Çeyreğinde Aktif Olarak 38,3 Milyon Aboneye Sahip

Disney Plus'ın yanı sıra diğer hizmetleri de içeren Walt Disney Company'nin son çeyrek kazanç sonuçları da açıklandı. Disney+, Ekim-Aralık çeyreğinde 700.000 yeni abone kazandı ve toplam abone sayısını 38,3 milyona çıkardı.

Bu, geçen yıl abone kaybından sonra ilk büyüme oldu. Disney'in toplam yayın abone sayısı ise 149,6 milyona düşerek bir önceki çeyreğe göre biraz azaldı.

Hulu'da ise abone sayısı 45,1 milyona yükseldi. Disney+, Aralık ayında Hulu içeriğini platformuna entegre etmeye başladı ve Mart 2024'te daha fazla entegrasyon sağlanacak.

Disney, yayın işinde karlılığa ulaşma yolunda ilerlediğini belirtti ve bu çeyrekte 500 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladı.

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