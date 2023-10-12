Disney Plus, Atatürk Dizisi İçin TBMM'ye Savunmaya Çağrıldı!
Disney Plus, Atatürk dizisinin yayın kararıyla ilgili TBMM'ye savunmaya çağrıldı. Disney Plus yetkilileri komisyonda sunum yapacak. İşte ayrıntılar!
Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması sebebiyle geçtiğimiz aylarda eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta şu anda televizyonda dizi olarak yayınlanmasına karar verilen projenin Netflix'e geçeceği de konuşulmuştu.
Disney Plus, Atatürk dizisini neden yayınlamadığına dair açıklama yapmak üzere TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından TBMM'ye davet edildi. İşte haberimizin devamı...
"Türk Milletinden Özür Dilemesini Bekliyoruz"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Atatürk dizisinin yayınlanmama kararı ile ilgili görüşme yapıldı.
Toplantının ardından Disney Plus'ın Atatürk dizisini neden yayınlamadığını açıklaması için komisyona davet edilmesine karar verildi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın Türk halkından özür dilemesini beklediklerini söyleyerek şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye'nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD'deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendileri anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz.
Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Onun için Disney temsilcilerini komisyona davet etmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum."
Yayman ayrıca Disney yetkililerinin 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünden bir gün önce 9 Kasım'da komisyona gelmelerinin anlamlı olacağını belirtti. Bu konuda Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan da konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını ifade etti.
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Disney Plus'ın geçtiğimiz günlerde aniden Atatürk dizisini yayınlamama kararı alması tüm ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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