Disney+, Atatürk Dizisi Kararının Bedelini Ödemeye Devam Ediyor!

Hatırlarsanız Atatürk dizisinin nerede yayınlanacağı ile ilgili birçok haber yapılmıştı. Bu konudaki en önemli gelişme Disney+'ın Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin tepkileri yüzünden diziyi yayına almama kararı olmuştu.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Atatürk dizisi için "Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Disney+ bu çağrıya kulak verip diziyi yayından kaldırınca sosyal medyadaki tüm kullanıcılar platforma tepki gösterdi. Bu kararın Türk milletine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Uygulama Puanları Düştükçe Düştü!

Herkes tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Disney+, aldığı bu kararın olumsuz sonuçlarını görmeye devam ediyor. Platformun uygulama puanları ani bir düşüş yaşadı.

Disney+'ın Google PlayStore ve App Store'daki uygulama puanlaması son zamanların en düşük yıldızını gördü.

Öyle ki Google Play Store puanı 1,1'e, App Store puanı ise 2,1'e düştü. Yorumlara bakıldığında kullanıcıların düşük puan verme sebeplerinin arasında çoğunlukla Atatürk dizisinin kaldırılması olduğu görülüyor.

Disney+, diziyi kaldırma kararı aldıktan sonra çok sayıda abonesini kaybetti. Tek tek aboneliğini iptal eden kullanıcılar, yorumlarda platforma tepkilerini göstermekten çekinmedi.

Son üç ayda dünya çapında 11,5 milyon abone kaybeden Disney+, zarar etmeye devam ediyor. Bu verilere baktığımızda platformun yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada bir gerileme yaşadığını söyleyebiliriz.

Siz Disney+'ın yaşadığı düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.