Ata Demirer'in Disney Plus Filmi Bursa Bülbülü'nden Yeni Fragman!

Disney Plus ülkemize özel içeriklerine devam ediyor. Hizmetin yeni orijinal filmi Bursa Bülbülü için geri sayım sürüyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp, aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı merakla beklenen orijinal film Bursa Bülbülü'nden yeni fragman izleyicilerle buluştu.

13 Ocak’ta yalnızca Disney Plus'ta yayınlanacak olan orijinal film Bursa Bülbülü'nün yayınlanmasına günler kala ikinci fragmanı heyecanı artırmaya yetiyor.

Bursa Bülbülü Konusu

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Bursa Bülbülü Yeni Fragmanı

İzleyenleri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürecek olan Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü, zengin oyuncu kadrosu ve renkli hikâyesiyle 13 Ocak’ta yalnızca Disney Plus'ta yayınlanacak.