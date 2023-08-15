Disney Plus'tan Nusret Gökçe Belgeseli Geliyor!

Son dönemde Türkçe içerikleri kaldırmasıyla ve ülkemizden çekileceği konularıyla gündemden eksilmeyen Disney Plus'tan ilginç bir atılım geliyor.

T24'ün haberine göre Salt Bea akımının öncüsü fenomen isim Nusret Gökçe'nin hayatı Disney Plus'ta yayınlanacak bir belgesel için kamera karşısına alınıyor.

Yarı belgesel film tarzında bir proje olacağı belirtilen içeriğin ünlü bir Amerikalı yönetmen tarafından çekileceği belirtilirken, Nusret Gökçe'nin bu belgesel için oldukça heyecanlı olduğu söyleniyor.

Barış Manço ve Kemal Sunal Belgeselleri de Gelebilir

Atatürk filmini yayından kaldırmasıyla hem tepki hem de boykot gören Disney Plus, ilerleyen süreçte Barış Manço ve Kemal Sunal gibi halkta kabul görmüş isimlere yönelik benzer projelere imza atmayı da planlıyor.

Peki siz Disney Plus'ın bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.