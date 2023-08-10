Disney Plus'ta Şifre Paylaşımı Devri Bitiyor: Aboneliklere de Zam Yolda!

Disney CEO'su Bob Iger, Disney Plus'ın 2024 yılından itibaren şifre paylaşımını engellemeye başlayacağını duyurdu. Hizmet, ağır mali kayıpları önlemeye çalışırken izleyicilerin şifrelerini paylaşmalarını engellemeye çalışan Netflix'e katılıyor.

Disney Plus Şifre Paylaşımını Engellemeye Başlayacak

CEO Bob Iger, konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

"Hesap paylaşımını ele almanın yollarını ve ödeme yapan abonelerin hesaplarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmaları için en iyi seçenekleri aktif olarak araştırıyoruz. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde abone sözleşmelerimizi ek şartlar ve paylaşım politikalarımızla güncellemeye başlayacağız ve 2024 yılında para kazanmaya yönelik taktikleri uygulamaya koyacağız."

Iger, şifre paylaşımını engellemenin, ilk lansmanından bu yana milyarlarca dolar kaybeden hizmet için büyümeyi ne kadar artıracağını henüz bilmediğini itiraf etti ancak Disney CEO'su bunu bir "öncelik" olarak tanımlıyor.

Netflix, büyük oranda abone kaybettikten sonra bu yılın başlarında şifre paylaşımını engellemeye başlamıştı. Temmuz ayında ise şirket, bu hamlenin geliri artırdığını ve yeni kayıtların beklentileri aştığını duyurmuştu.

Disney Plus Aboneliklerine Fiyat Artışı da Geliyor

Şifre paylaşımı kısıtlamasına ek olarak Disney, fiyat artışı planlarını da açıkladı. 12 Ekim'den itibaren Disney Plus Premium aylık 10,99 dolardan 13,00 dolara yükselecek. Bu Disney+ için bir yıldan kısa bir süre içinde yapılan ikinci fiyat artışı olacak ve ülkemizdeki fiyatları da önemli ölçüde etkileyecek.

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