Disney Plus Şaşırttı: Türk Yapımlarını Platformdan Kaldırdı

Kısa bir süre önce Türkiye'de yayıncılık sektörüne giriş yapan Disney Plus, almış olduğu yeni kararla Türk izleyicilerini şaşkınlığa uğrattı. Milyonlar tarafından izlenen dizi ve filmler artık Disney Plus uygulamasında yer almayacak.

Disney Plus, Türkiye’de içerisinde barındırdığı aksiyondan eğlenceye komediden drama kadar birçok yapım sebebiyle ilgiyle izleniyordu. Fiyat performans olarak bakıldığında diğer platformlara göre ortalama bir seviyedeydi. Disney Plus, karar sonrası şu anda çekim süreci devam eden ve yayınlanması planlanan içerikler için herhangi bir açıklama yapmadı.

Neler Yaşanmıştı?

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Atatürk dizisinin IMBD adresini de vererek dizinin iptal edilmesini talep etmişti. Tepki sonrası Disney Plus, yerli yapımları ilk olarak ABD’den daha sonra ise Türkiye’den kaldırdı.

Kaldırılma kararına televizyon camiasından tepkiler geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konu hakkında tepkisini gösteren Armağan Çağlayan şu sözleri söyledi;

"DisneyPlus hiçbir açıklama yapmadan yerli içerikleri kanaldan kaldırdı. Üstelik daha iki gün önce kredi kartımdan açıklananın iki katı yıllık üyelik ücreti çekti. Mesela Orjinal Disney içerikleri devam edecek mi ? Paramızı iade alabilecek miyiz? Biz de para veriyoruz bu platforma, birileri bir açıklama yapacak mı? Yoksa üyelik paralarımız uçuyor mu?”

OdaTV'nin haberine göre Disney Plus, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı. Söz konusu haberde bir Disney Plus yetkilisinin, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak" dediği aktarıldı.