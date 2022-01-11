Disney Plus Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bu soru, oldukça uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. Yaşanan gelişme ile birlikte popüler dijital yayın platformunun Türkiye'de kullanıma sunulacağı tarih belli oldu. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Disney Plus Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Disney+ isimli dijital yayın hizmetinin Türkiye'de ne zaman faaliyet göstermeye başlayacağı uzun bir süredir merak ediliyordu. Yaşanan gelişme, insanların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

TV100'den Bircen Altuntaş'ın köşe yazısı ile birlikte dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmetinin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu. Altuntaş, Disney+ isimli paltformun ağustos ayında faaliyete geçeceğini ileri sürdü.

Söz konusu dijital yayın platformuna ilişkin önemli bilgiler paylaşan Altuntaş, "Ülkemiz pazarına ağustos ayında bomba transferlerle girecek olan Disney Plus'ın birçok başarılı yıldızın yeni adresi olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor" ifadelerini kullandı.

Disney, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü dijital yayın platformunun Türkiye'de ne zaman faaliyete başlayacağı resmi olarak henüz bilinmiyor. Dolayısıyla ortaya atılan iddianın doğru olmama ihtimalini de unutmamak gerekiyor.

RTÜK, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir toplantı esnasında popüler dijital yayın platformunun internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusunu incelemişti. Yapılan inceleme sonucunda oldukça önemli bir karar verilmişti.

Dijital yayın hizmetinin mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getirdiği belirtilmişti. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Disney+ isimli platforma 10 yıllık lisans verilmişti. Dijital yayın hizmeti, bu sayede Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkına sahip olmuştu.

Hizmetin Türkiye'ye erişime açılması ile birlikte kullanıcılar içerik kütüphanesi üzerinden içerikleri izlemeye başlayabilecek. Platformun Türkiye için yerel bir fiyatlandırma uygulayıp uygulamayacağı ise bilinmiyor. Örneğin, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime Video için yerel fiyatlandırma uyguluyor.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde ederek büyük bir başarının altına imza atan Disney+ isimli dijital yayın platformunun Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Disney Plus'In Türkiye'de erişime açılacak olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.