Disney Plus Türkiye'ye Geliyor: RTÜK'ten 10 Yıllık Lisans Aldı

Disney Plus Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için oldukça önemli bir adım attı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), popüler dijital yayın hizmetine 10 yıllık lisans verdi. Böylelikle platform, Türkiye'de belirtilen süre boyunca hizmet verebilecek. Elbette daha sonra bu süre uzatılabilecek.

Disney Plus Türkiye'de Ne Zaman Erişime Açılacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Disney+ isimli dijital yayın hizmetinin Türkiye'de faaliyet gösterip göstermeyeceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Yaşanan gelişme, insanların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

DHA'daki habere göre RTÜK, gerçekleştirdiği bir toplantı esnasında popüler dijital yayın platformunun internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusunu inceledi. Yapılan inceleme sonucunda oldukça önemli bir karar verildi.

Dijital yayın hizmetinin mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getirdiği belirtildi. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Disney+ isimli platforma 10 yıllık lisans verildi. Dijital yayın hizmeti, bu sayede Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkına sahip oldu.

Disney+'ın Türkiye'de ne zaman faaliyet göstermeye başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü Türkiye'de yer alan kullanıcıların platforma hangi tarihten itibaren erişim sağlamaya başlayacağı henüz bilinmiyor.

Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir heyecan içerisinde beklenen dijital yayın hizmetinin Türkiye'de 2022 yılı içerisinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmetinin yerli içerikler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu içeriklar arasında başrolde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Atatürk filmi de bulunuyor. Ayrıca platformun Recep İvedik serisi için Şahan Gökbakar ile görüştüğü de iddia edilmişti.

Hizmetin Türkiye'ye erişime açılması ile birlikte kullanıcılar içerik kütüphanesi üzerinden içerikleri izlemeye başlayabilecek. Platformun Türkiye için yerel bir fiyatlandırma uygulayıp uygulamayacağı ise bilinmiyor. Örneğin, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime Video için yerel fiyatlandırma uyguluyor.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde ederek büyük bir başarının altına imza atan Disney+ isimli dijital yayın platformunun Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Disney Plus'In Türkiye'de erişime açılacak olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.