Disney Plus'ın 'Yılbaşı Gecesi' Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

The Walt Disney Company’nin milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, hizmetini sürdürdüğü bölgelerdeki orijinal içerikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ülkemiz için de sayısız orijinal içeriğe sahip Disney Plus'ın yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nin çıkışına oldukça az bir zaman kaldı.

30 Aralık’ta seyirci ile buluşmak için gün sayan, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Gülse Birsel’in kaleminden çıkan yeni ‘Yılbaşı Gecesi’ filminden yeni fragman yayınlandı.

Yılbaşı Gecesi Yeni Fragmanı

2023 yılına girerken izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatmayı amaçlayan film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı sokağa çıkma yasağı haberiyle başlıyor. Ozan, pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı yılbaşı gecesini kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.

Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçireceklerinin cevabı ise 30 Aralık'ta yalnızca Disney Plus'ta öğrenilebilecek.