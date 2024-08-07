Disney, Yayın Platformlarından İlk Defa Kâr Elde Etti! Peki Ne Kadar Kazandı?

Disney, yayın platformları Disney+, Hulu ve ESPN+ ile uzun süredir devam eden kârlılık mücadelesini sonunda kazandı. Şirket, dün açıklanan üçüncü çeyrek kazanç raporunda, platformlardan toplamda 47 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Elde edilen sonuca göre, geçen yılın aynı döneminde 512 milyon dolarlık kayıpla kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir başarı ortaya çıktı.

Disney, Kazancıyla Birlikte Abone Sayılarında Artış Sürdürüyor

Disney Plus ve Hulu, geçtiğimiz çeyrekte kar açıklayarak işlerin seyrini değiştirmiş olsa da, ESPN Plus'taki kayıplar, şirketin genel yayın işinin kârlılığa ulaşmasını engelliyordu. Ancak bu çeyrekte elde edilen sonuçlarla birlikte, Disney'in birleşik yayın işleri ilk kez kârlılık eşiğini aşmış oldu.

Disney+, ABD ve Kanada'da yaklaşık 1 milyon yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 54,8 milyona çıkardı. Hulu'nun abone sayısı da geçen çeyreğe göre artarak 51,1 milyona ulaştı.

Ayrıca şirket, dün sürpriz bir kararla Disney+, Hulu ve ESPN+ planlarının fiyatlarını artırdığını duyurdu. Disney, son yıllarda yayın hizmetlerinin fiyatlarını düzenli olarak artırıyor. Geçen yıl ve 2022'de de benzer fiyat artışları yaşanmıştı.

Disney'in yayın işindeki bu başarısı, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirketin, içerik çeşitliliğini artırarak ve abone deneyimini iyileştirerek büyümesini sürdürmesi bekleniyor.