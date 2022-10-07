Disney+ Yeni Yerli Dizisi ''Ben Gri''nin Fragmanı Yayınlandı
Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi ''Ben Gri''nin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar haberimizde!
Disney+, yeni yerli yapımları ile gündemdeki popülerliğini koruyor. Yeni orijinal dizisi ''Ben Gri'' için ilk fragman da bugün yayınlandı.
Firmanın yeni özel içeriğinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Hikayesi Banu Kiremitçi Bozkurt'a ait olan dizinin senaryosu OGM yazım grubu tarafına ait. Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturuyor.
Ben Gri Dizisi Konusu ve Oyunları
"Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının başına gelen olayla değişmesini konu alıyor. Dizi Fuat’ın, kızının yaşadığı olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla beraber kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini ve kendi adaletini sağlama çabasını usta bir dille seyirciye aktaracak. Diziden yayınlanan ilk tanıtımda yer alan replikler ve gerilimli sahneler, izleyiciye dizinin dünyasına dair ipuçları veriyor."
- Timuçin Esen
- Ebru Özkan
- Alican Yücesoy
- Buçe Buse Kahraman
- İlayda Akdoğan
- Mücahit Koçak
- Onur Bilge
- Selin Kahraman
Dizinin yayınlanan fragmanı:
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