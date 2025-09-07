DJI’dan Büyük Sürpriz: Tam Kare Aynasız Kamera Yolda!

Eskiden DJI denildiğinde akıllara doğrudan drone'lar geliyordu. Günümüzde drone pazarını domine etmeye devam eden DJI artık aksiyon kameralarından, 360 derecelik çözümlerine ve mikrofonlarına kadar birçok farklı ürün seçeneği sunuyor. Hatta aksiyon kamerası pazarında GoPro'yu oldukça terletiyor. Yeni sızıntı kullanıcıları oldukça heyecanlandı; DJI'ın yakın zamanda tam kare aynasız bir fotoğraf makinesi tanıtacağı iddia ediliyor.

Drone ve aksiyon kameralarıyla tanınan DJI, yakında tam kare aynasız bir fotoğraf makinesi tanıtabilir. DJI-Rumors’un aktardığına bilgilere göre söz konusu tanıtım 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Eylül ayı zaten Apple, Canon ve Sigma’dan gelen lansmanlarla oldukça yoğun geçiyor.

DJI Aynasız Fotoğraf Makinesi Neler Sunacak?

DJI’ın söylentilere konu olan aynasız kamerası bu hareketliliğe ekstra heyecan katabilir. Leica, Panasonic ve Sigma tarafından desteklenen L-mount sistemini kullanması bekleniyor. Aynasız pazara girmesi konuşulan diğer küçük oyuncuların aksine DJI, görüntüleme konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip.

Daha da önemlisi DJI, yüksek kaliteli orta format makineleriyle tanınan İsveçli üretici Hasselblad’ın sahibi. Ortaklık şimdiden meyvesini verdi; Hasselblad X2D II 100C’de yer alan ve geliştirilmesinde DJI’ın katkısı olduğu söylenen LiDAR destekli otomatik odaklama sistemi bunun en somut örneği.

Bu uzmanlığın tam kare bir gövdeye taşınması, DJI’a sektördeki devlerle rekabet etme şansı verebilir. Söylentilere göre yeni kamera, Sony’nin FX3 modeline benzer kutu formunda olacak; ancak köşeye yerleştirilmiş entegre bir elektronik vizörle gelecek.

DJI-Rumors tarafından paylaşılan kısa tanıtım videosunda kamera karanlık bir ortamda kısaca gösteriliyor ve 15 Eylül sabah 08.00 lansman tarihiyle sona eriyor. İlginç bir şekilde videoda DJI’ın resmi tanıtımlarında genellikle kullandığı “EDT” yerine “EST” ifadesi yer alıyor. Bu detay, söylentilere temkinli yaklaşmayı gerektiriyor.