Yayıncıların Aradığı Ses Deneyimi: DJI Mic 2 Tanıtıldı!

Drone sektörünün lider şirketi DJI, yayıncılık sektörüne yönelik yeni kablosuz mikrofon seti DJI Mic 2'yi duyurdu. Şirketin önceki kablosuz mikrofon modeli DJI Mic'in geliştirilmiş bir versiyonu olan DJI Mic 2, yüksek ses kalitesi, akıllı gürültü engelleme, esnek kullanım seçenekleri ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

DJI Mic 2, 32-bit kayar kayıt teknolojisini kullanarak üst düzey ses performansı sunuyor. Mikrofonlar, geniş bir ses aralığını yakalayabiliyor ve ses piklerini kontrol altına alabiliyor. Bu sayede, yayıncılar net ve anlaşılır bir ses elde edebiliyor.

DJI Mic 2'nin akıllı gürültü engelleme özelliği, çevresel sesleri etkili bir şekilde filtreleyerek temiz bir ses deneyimi sunuyor. Bu özellik, özellikle kalabalık ortamlarda veya gürültülü yerlerde çekim yapan yayıncılar için ideal.

DJI Mic 2, yayıncılara çeşitli kullanım seçenekleri sunuyor. Mikrofon modülleri, doğrudan bir cihaza takılabiliyor veya alıcı modülü aracılığıyla kablosuz olarak kullanılabiliyor. Mikrofonlar, ayrı ayrı veya birlikte kullanılabiliyor. Bu sayede, yayıncılar ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir kurulum oluşturabiliyor.

DJI Mic 2, tek bir şarjla 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kutusu ile birlikte ise bu süre 18 saate çıkıyor. Bu sayede, yayıncılar uzun süreli çekimlerde bile mikrofonlarının pil endişesi yaşamadan kullanabiliyor.

DJI Mic 2, yayıncılık sektörüne önemli bir katkı sunacak gibi görünüyor. Yüksek ses kalitesi, akıllı gürültü engelleme ve esnek kullanım seçenekleriyle, yayıncılara profesyonel bir ses deneyimi sunuyor. Satış fiyatı 349 dolar olan DJI Mic 2, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.