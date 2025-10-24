DJI Osmo Mobile 8 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

DJI denildiğinde akıllara drone'lar geliyor olsa da son yıllarda atağa geçen marka aksiyon kamerasından mikrofona kadar birçok alanda yılların markalarına meydan okuyan bir teknoloji devine dönüştü. DJI'ın en popüler ürünlerinden birisi olan Osmo Mobile serisi gimbal ailesinin yeni üyesi: DJI Osmo Mobile 8 tanıtıldı.

DJI Osmo Mobile 8 Özellikleri ve Fiyatı

Osmo Mobile 8 şirketin 3 eksenli gimbal dengeleme teknolojisini korurken artık 360 derece sınırsız yatay dönüş desteği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, bir nesneyi takip ederken bile akıcı 360 derecelik panoramik fotoğraflar ve videolar çekebiliyor.

Cihaz düşük açılı çekimlere olanak tanıyan entegre bir uzatma çubuğuna da sahip. Gelişmiş bir takip modülüyle gelen Osmo Mobile 8; entegre takip, ses kaydı ve ayarlanabilir parlaklık ile renk sıcaklığına sahip bir dolgu ışığını bir arada sunuyor.

10 saate kadar pil ömrüne sahip olan Osmo Mobile 8'in USB-C portu üzerinden telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. DJI yeni dördüncü nesil manyetik kelepçenin artık çok daha güçlü olduğunu vurguluyor. Bu sayede daha büyük ve ağır kamera modüllerine sahip telefonları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Kullanıcılar DJI Mimo uygulaması üzerinden çift kamera takibini etkinleştirme imkanı sunulurken, genel takip performansını artırdığı belirtilen ActiveTrack 7.0 teknolojisi de Osmo Mobile 8'in özellikleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 125 dolar fiyata sahip olan DJI Osmo Mobile 8 şu anda Çin'de satın alınabiliyor. Yeni 4. nesil manyetik telefon kelepçesi, çok işlevli izleme modülü, şarj kablosu ve diğer aksesuarlar kutu içerisinde yer alıyor.