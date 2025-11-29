DJI Osmo Pocket 4 Yolda: İşte Sevindirici Yenilikler!

Son dönemde içerik üretmek isteyenlerin en çok tercih ettiği cihazların başında DJI Osmo Pocket 3 geliyor. Ancak Pocket 3 kullanıcıları uzun zamandır tek bir konuda şikâyetçiydi: daha uzun bir pil ömrü. Görünen o ki DJI bu talepleri dikkate almış. Serinin yeni modeli Osmo Pocket 4, sessiz sedasız FCC kayıtlarında ortaya çıktı.

DJI Osmo Pocket 4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın FCC kayıtlarına girmiş olması tanıtımın çok uzak olmadığına işaret ediyor. Kayıtlarda ürünün detaylı görselleri yer almıyor ancak önceki sızıntılarla uyumlu bir model numarası doğrulanmış durumda. Asıl dikkat çeken yenilik ise batarya tarafında. Kapasitenin 1.545 mAh seviyesine çıkarıldığı görülüyor.

Pocket 3’ün 1.300 mAh’lik bataryasıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 18’lik bir artış söz konusu.

Standart kapasite ile duyurulan kapasite arasındaki fark hesaba katıldığında DJI’ın bu değeri muhtemelen 1.600 mAh civarında pazarlaması bekleniyor. Gerçek kullanımda ise yüzde 20’den fazla ek çekim süresi sunacağı tahmin ediliyor. Bu da oldukça kayda değer bir iyileştirme anlamına geliyor.

Belgelerdeki bilgiler, “tamamen yeni bir tasarım” sinyali vermiyor. Bağlantı özellikleri tarafında hâlâ Wi-Fi 5 görülüyor ve Bluetooth Low Energy desteği devam ediyor.

DJI’ın BLE 5.2’nin üzerine çıkıp çıkmadığı ise henüz net değil. Ayrıca paylaşılan taslak çizimler Pocket 3’e oldukça benziyor, yani radikal bir tasarım değişikliği beklememek gerekiyor.

Eğer daha iyi gece çekimi ve daha parlak bir ekran gibi iddia edilen diğer yenilikler gerçeğe dönüşürse, Pocket 4 DJI’ı bir kez daha vLog dünyasının en çok tercih edilen kamera üreticilerinden biri haline getirebilir.