DLSS 3.7 Güncellemesi Geliyor: Performansı Ne Oranda Artıracak?

NVIDIA , Frame Generation teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 3.7.0'ı içeren, geliştiriciler için Streamline aracının yeni bir sürümünü yayınladı.

Intel XeSS ve AMD FSR gibi üçüncü taraf eklentileri ve yükselticileri desteklemesi açısından Microsoft'un yakında çıkacak olan DirectSR'sine benziyor.

Güncellemeler, kullanıcıların bir oyunun DLSS sürümünü güncellemesine ve DLAA desteği eklemesine olanak tanıyan popüler bir araç olan DLSSTweaks'in yaratıcısı tarafından fark edildi.

Yeni DLSS’in Performansı Ne Durumda?

DLSS 3.7.0'ın gelişi oyuncular için daha heyecan verici bir güncelleme olarak öne çıktı ve oyunlarda test eden kullanıcılar şu ana kadar bir sorun yaşamadı.

DLSS 3.7.0 ile oynayanlara göre DLSS'nin en son sürümü, hızlı hareket eden nesnelerde daha az titreme ve lekelenme sağlayarak hareket netliğini artırıyor. Diğer oyunlarda da hafif bir performans artışı bildiriliyor.

Yeni sürümü Watch Dogs Legion ile test eden bir kullanıcı görüntü kalitesinin DLAA'ya daha yakın olması sebebiyle DLSS 3.6'dan belirgin şekilde daha iyi göründüğünü söyledi. Buna göre derinlemesine gerçekleştirilen testler iyileştirmelerin yapılmasını sağlayacak.

Sonuç olarak NVIDIA, DLSS'yi geliştirmeye devam ediyor ve büyük ihtimalle GeForce RTX 50 Serisi ve RTX 5090, DLSS 4'e sahip olacak.