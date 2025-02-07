Yine DOGE, Yine Irkçılık: Trump'ın Politikaları Yüzünden Mi?

DOGE (Devlet Verimliliği Departmanı) çalışanları arasında görev yapan 25 yaşındaki Marko Elez, geçmişte sosyal medyada paylaştığı ırkçı içerikli gönderiler nedeniyle istifa etti.

Elez, daha önce SpaceX, Starlink ve X gibi büyük teknoloji firmalarında çalışmış ve Elon Musk'ın hükümet devralma sürecinde önemli roller üstlenmişti ancak Wall Street Journal'ın ortaya çıkardığı eski X hesabıyla bağlantılı gönderiler, Elez'in bu istifasını kaçınılmaz hale getirdi.

Gönderilerde Elez'in açık açık ırkçılık yaptığı görülüyor. Gönderilerindeki ifadeler şu tarz:

"Cool" oluncaya kadar ben de ırkçıydım. H1B vizesi alan %99 Hintli çalışan, biraz daha akıllı dil modelleriyle değiştirilse daha faydalı olur.

Sözü geçen DOGE personelinin, Musk'ın federal yönetimdeki stratejik hamleleri kapsamında, Treasury Department gibi hassas alanlara erişim imkanı verilen genç çalışanlar arasında yer aldığı biliniyor.

Donald Trump'ın Irkçılığına Göz Kırpıyor

Bu olay, Trump yönetimindeki benzer ırkçı açıklamalardan ve istifa olaylarından sonra gündeme geldi. Örnek vermek gerekirse yakın zamanda bir başka yüksek profilli yetkili, Darren Beattie gibi isimlerin benzer geçmişleri nedeniyle eleştirilmişti.

Elez'in istifası, genç muhafazakar çalışanların "groyperfication" olarak adlandırılan yeni bir akımın da göstergesi şeklinde öne çıkıyor ve "kim bilir altından daha neler çıkacak" şeklinde yorumlara sebep oluyor.

Kamuoyu ve sektör analistleri, bu tür olayların kamu güvenliği, devlet şeffaflığı ve çalışan motivasyonu üzerinde yıkıcı etkileri olacağını savunuyor. Zira DOGE departmanındaki güvenlik ve yönetim politikalarının zaten yetersiz olduğuna inanılıyordu.