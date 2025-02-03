Elon Musk'tan Şok Covid-19 Suçlaması: "Bunlar Suç Örgütü, Ölmeliler"

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), teknoloji milyarderi Elon Musk'ın hedefine girdi.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ajansı "suç örgütü" olarak nitelendirirken, yöneticilerin idari izne çıkarıldığı ve ajansın operasyonlarının durma noktasına geldiği bildirildi.

"Vergilerinizle Biyolojik Silah Araştırması Yaptılar"

Musk'ın liderlik ettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID sistemlerine erişim talep etti. Ancak üst düzey yetkili John Voorhees ve ekibi, bu talebi "güvenlik ve personel bilgilerinin gizliliği" gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine USAID yöneticileri zorunlu idari izne çıkarıldı. Şu anda ajansın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sağlanamıyor.

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamalarda USAID'i ağır suçlamalarla karşıladı:

USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi. Covid-19 dahil milyonları öldüren biyolojik silah araştırmalarını vergilerinizle finanse etti. Bu ajans, Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxist'lerin yuvası.

Söz konusu kanıt sunmak olunca da ağzı o kadar laf yapmadı tabii. Ortada somut bir kanıt yok, yalnızca Musk'ın suçlamaları var.

Trump'tan USAID'i Dışişleri'ne Bağlama Planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığı'na bağlayacak bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Bu hamlenin; ajansın 10 bin çalışanının iş kaybına uğramasına ve 40 milyar dolarlık bütçesinin kısıtlanmasına zemin hazırlama ihtimali var. Ayrıca USAID'in özerkliği büyük ölçüde sınırlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda, USAID ve Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu açıklandı. Ancak insani yardımların devam etmesi için 30 Ocak'ta ek bir onay verildi.

Elon Musk'ın USAID'e yönelik suçlamaları, siyasi ve bürokratik bir krize dönüşmüş durumda. Peki sizce USAID kapatılmalı mı? Yoksa Musk'ın iddiaları abartılı mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.