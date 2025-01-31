Tesla, Türkiye'deki Siparişlerini Durdurdu: İşte Sebebi!

ABD merkezli ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şu aralar yeni aracı Model Y Juniper'ı dünyanın pek çok farklı bölgesinde satışa sunmakla meşgul. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa'da piyasaya sürülen yeni aracı ülkemize de bekliyorduk ki, kısa bir süre önce bu konu ile ilgili olabilecek önemli bir gelişme yaşandı.

Tesla, Türkiye'deki resmi online mağazasından ülkemizde satışını yaptığı tek aracı Model Y'nin şiparişlerini durdurdu. Şirketin neden böyle bir karar aldığı hakkında birden fazla olasılık var.

Model Y Sipariş Sayfasına Giriş Yapan Kullanıcılar Tesla'nın Ana Sayfasına Yönlendiriliyor

Bugün fark edilen bir gelişmeye göre, Tesla'nın Türkiye'deki tüketiciler için uzun bir süredir hizmet veren Model Y sipariş sayfası şu anda kapalı durumda. Mevcut sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcıların otomatik olarak Tesla'nın araç envanteri olarak bilinen ana sayfasına yönlendirildiği bildiriliyor.

Bu gelişme aslında şirketin ülkemizde Model Y şiparişlerini durdurduğunu gösteriyor. Ayrıca, şu anda araç envanteri sayfasında üç adet Model Y versiyonunun yer aldığını görüyoruz. Bu da firmanın envanter üzerinden araç satışına izin verdiği, ancak yeni sipariş almadığı anlamına geliyor.

Söz konusu olayın bir benzerini geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın bazı bögelerinde karşılaşmıştık. Tesla bazı ülkelerde yeni Model Y Juniper'ı satışa sunmadan önce Tesla Model Y sayfalarını web mağazasından kaldırmış daha sonrasında ise tekrardan eklemişti.

Tesla, çok büyük olasılıkla yenilenen Model Y araçları için Türkiye mağazasında da çeşitli düzenlemeler yaptığı için böyle bir karar aldı. Yani, siparişlerin durdurulma sebebi yakında Model Y Juniper'ın ülkemize gelecek olması olabilir. Zira şirket şimdiden yeni otomobili için ülkemize özel bir sayfa da açtı. Öte yandan Juniper ile birlikte eski Model Y'lerin artık satılmama ihtimali de bu gelişmeye vesile olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...