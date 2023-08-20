Doge Meme’lerinden Tanıdığımız Sevimli Köpeğe Veda!

Hepimizin internetteki doge meme'lerinden tanıdığı köpek Cheems, komik surat ifadesiyle ünlenmişti. Gerçek adı Pup Balltze olan köpeğin meme'lerini neredeyse herkes paylaşıyordu.

Bir dönemler interneti kasıp kavuran bu paylaşımlarda insanlar Cheems'in surat ifadeleriyle kendi ruh hallerini yansıtmaya çalışıyordu.

Hepimizi neşelendiren sevimli köpekten üzücü bir haber geldi. Cheems'in sahibi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla köpeğinin vefatını duyurdu.

Lösemi ile mücadele eden Cheems, girdiği ameliyatta daha fazla yaşama tutunamadı ve 12 yaşında hayatını kaybetti.

Cheems'in sahibi çok sevdiği köpeğine şu ifadelerle veda etti:

“Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç.

Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.

Hepiniz çok cömert ve yardımseverdiniz ve hepinize gerçekten minnettarım, Ball Ball'a olan sevginiz ve desteğiniz çok koşulsuz ve bunun dünyadaki en saf sevgi olduğunu gördüm. Ball Ball'un hayatımda olması şimdiye kadar olan en iyi şey.

Herkese teşekkür ederim. Balltze hepiniz tarafından ne kadar sevildiğini biliyor."