Doğuş Otomotivden Atatürk Rölyefi: 100 Farklı Parça ve Katmanla Özel Bir Sanat Eseri!

Doğuş Otomotiv, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü özel bir sanat eseri ile anmaya karar verdi. Şirket, sürdürülebilirlik, sanat ve inovasyonun buluştuğu Doğuş Otomotiv Plus deneyim merkezinde "Atatürk Rölyefi" adını verdiği özel bir projeye imza attı.

100 Farklı Parça Kullanıldı

Bu rölyef, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin öncüsü ve Cumhuriyetin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyı ifade etmenin yanı sıra, geleceğe ve sürdürülebilirliğe işaret etme amacını taşıyor.

Heykeltıraş Mustafa Tuğrul tarafından tasarlanan rölyef, 100 farklı parça kullanılarak ve birçok katmandan oluşturuldu. Doğuş Otomotiv, bu eserle topluma ve tarihe olan bağlılığını vurgularken, Atatürk'ün vizyonuna sadık kalmayı ve geleceğe hazır olmayı hedefliyor.

Atatürk Rölyefi, Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde ziyaretçilere sunulmaktadır. Bu proje, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin liderini ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak amacıyla hayata geçirilen özel bir inisiyatif olarak dikkat çekmektedir.

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