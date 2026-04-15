EKG Özellikli Akıllı Saat Yolda! Sağlık Takibini Çok Kolaylaştıracak

Huawei, yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle son zamanlarda giyilebilir cihaz pazarına daha fazla yoğunlaşan markanın yeni modeli, Watch Fit 5 Pro olarak adlandırılacak. Akıllı saat, ritim bozukluğunu tespit etmek için kritik öneme sahip olan EKG özelliği başta olmak üzere pek çok etkileyici özellik sunacak.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1.92 inç

1.92 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Parlaklık: 3.500 nit

3.500 nit Bağlantı: Bluetooth 6.0, NFC ve GPS

Bluetooth 6.0, NFC ve GPS AOD (Her Zaman Açık Ekran): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Normal kullanımda 7 güne kadar, her zaman açık ekranda 4 gün

Normal kullanımda 7 güne kadar, her zaman açık ekranda 4 gün Dayanıklılık: IP6X (Toz koruması) ve 40 metreye kadar suya dayanıklılık

IP6X (Toz koruması) ve 40 metreye kadar suya dayanıklılık Sağlık: Kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve EKG

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Watch Fit 5 Pro, 1,92 inç ekran büyüklüğü ile birlikte gelecek. AMOLED ekranda 408 x 480 piksel çözünürlük ve 3500 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Boyutu ekranı net şekilde görmek için yeterli görünüyor. Öte yandan AMOLED ekran avantajını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Akıllı saatin ekran teknolojisi, sadece daha canlı görüntü sunmakla kalmayacak. Ayrıca piksellerin tek tek kapatılması sayesinde daha az güç tüketecek. Bu da daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Öte yandan cihazın maksimum parlaklık değeri, güneşten hiç etkilenmeyeceğini gösteriyor. Yani güneşin altında dahi elinizle gölge yapmadan cihazı kullanmanız mümkün olacak.

Huawei Watch Fit 5 Pro Suya Dayanıklı Olacak mı?

Akıllı saat, IP6X sertifikasına sahip olacak. Bununla birlikte 40 metreye kadar suya dayanıklı olacak. Dışarıda yürürken yağmur atıştırmaya başlarsa endişelenmenize gerek bırakmayacak. Ellerinizi yıkarken su sıçraması gibi durumlarda da sorun yaratmayacaktır. Tabii, kimyasallara karşı yine dikkatli olmakta fayda var.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Huawei tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni akıllı saat, 471 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Standart kullanımda 7 günlük pil ömrü elde edilebilecek. Eğer AOD yani her zaman açık ekran özelliği etkinleştirilirse bu süre 4 güne kadar düşecek. Bu arada bir önceki model olan Huawei Watch Fit 4 Pro, günlük kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sağlıyor ve 60 dakikada tam şarj oluyor.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

Cihaz, sağlık tarafında oldukça etkileyici özelliklerle birlikte sunulacak. Kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı sensörü de dahil olmak üzere pek çok sensörü içeren TruSense teknolojisine sahip olacak. Yani cihaz, kalıp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve daha birçok durum hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak. Buna ek olarak EKG özelliği gibi kullanışlı özelliklere de sahip olacak.

Huawei Watch Fit 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch Fit 5 Pro için henüz resmî tanıtım tarihi paylaşılmadı fakat bir önceki model olan Watch Fit 4 Pro, 26 Mayıs 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla bu yeni modelin de gelecek ay tanıtılma ihtimali yüksek. Eğer marka tamamen önceki modeli piyasaya sürdüğü tarihe bağlı kalırsa yine Mayıs ayının sonunu beklememiz gerekebilir.

Huawei Watch Fit 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Fit 4 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Pro modelinin siyah, turuncu ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı ileri sürüldü.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun 299 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 15 bin 791 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 18 bin TL'yi bulabilir. Elbette ki yerel fiyatlandırmayı da unutmamak gerekiyor. Bu sayede cihaz, Türkiye'deki kullanıcılarla daha uygun bir fiyata da buluşturulabilir.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun özellikle hastalar için son derece önemli bir akıllı saat olacağını düşünüyorum. Elbette ki bunların teşhis amaçlı kullanımdan ziyade fikir edinmeye yardımcı olduğunu unutmamak gerek. Özellikle kalp hastaları olağan dışı bir durum tespit edilmesi hâlinde erkenden bir uzmana başvurarak yardım alacaktır.