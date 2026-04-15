AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Geliyor! 10 Gün Pil Ömrü Sunacak

Huawei tarafından geliştirilen yeni akıllı saat Watch Fit 5, bu ayın başlarında TDRA ve TUV sertifikası almıştı. Şimdi de bu modelin neredeyse bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı sızdırıldı. Bu da kullanıcıların kendilerini tam olarak nasıl bir akıllı saatin beklediğini öğrenmesini mümkün kıldı.

Huawei Watch Fit 5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1.82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Parlaklık: 2.500 nit

Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

Pil Ömrü: Standart kullanımda 10 güne kadar, her zaman açık ekranda 4 gün

AOD (Her Zaman Açık Ekran): Mevcut

Dayanıklılık: IP6X (Toz koruması)

Sağlık: Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve stres seviyesi takibi

Huawei Watch Fit 5'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

27,5 gram ağırlığa sahip olacak olan Huawei Watch Fit 5, 1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük, 347 PPI piksel yoğunluğu ve 2500 nit maksimum parlaklık sunacak. bildirimleri okumak ve önemli bilgilere göz atmak için yeterli bir alan sunacak. Ayrıca AMOLED ekran sayesinde daha canlı bir görüntü elde edilebilecek.

Cihazın piksel yoğunluğu, yazıların keskin bir şekilde görünmesini sağlayarak göz dostu bir deneyim sağlayacak. Öte yandan yüksek parlaklık değeri ise yoğun gün ışığı altında bile ekranı net şekilde görmenizi sağlayacak. Yani saate bakmak için gölge bir yer aramanıza gerek bırakmayacak.

Huawei Watch Fit 5 Suya Dayanıklı Olacak mı?

Akıllı saat, IP6X sertifikasına sahip olacak. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor ama X kısmından da anlaşılacağı üzere suya dayanıklı olup olmadığı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından bir önceki model Huawei Watch Fit 4, 5 ATM su direncine sahipti.

5 ATM su direnci, akıllı saatin 50 metreye kadar statik su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani havuz ya da deniz kıyısında yüzmek gibi sığ su aktivitelerine uygun olduğu söylenebilir. Eğer bu modelde de aynı sertifika olursa akıllı saati elinizi yıkarken ya da yağmur atıştırırken kullanmakta sakınca olmayacaktır.

Huawei Watch Fit 5'in Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch Fit 5, 471 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Standart kullanımda 10 güne kadar şarj etmeden kullanılabilecek. Eğer her zaman açık ekran özelliğini tercih ederseniz de 4 güne kadar pil ömrü elde edebileceksiniz. Bu arada bir önceki model de aynı pil ömrü ile piyasaya sürülmüştü. O yüzden batarya tarafında bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz.

Huawei Watch Fit 5'in Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

Cihaz, günlük adım sayısını izleme, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, stres seviyesi ölçümü ve daha pek çok sağlık özelliği ile beraber piyasaya sürülecek. Bu arada Huawei Watch Fit 4 alanlar için 3 aylık Huawei Health+ üyeliği ücretsiz olarak sunulmuştu. Bu hizmet, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar çeşitli antrenman programları ve özel eğitim içerikleri ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Yeni modelde de benzer bir kampanya görmemiz muhtemel.

Huawei Watch Fit 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch Fit 5 için henüz resmî bir tanıtım tarihi verilmedi fakat bir önceki modelin tanıtımı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla bu yeni modelin de gelecek ay piyasaya sürülebileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığı için planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Huawei Watch Fit 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Fit 4 şu an Türkiye'de satışta. Bu da bize yeni akıllı saatin de Türkiye'ye geleceğini gösteriyor. Bu arada ortaya çıkan diğer bilgilere göre akıllı saatin renk seçenekleri arasında siyah ve yeşil yer alacak. Bu renk seçenekleri, cihazın hemen hemen her tarza hitap edeceğini gösteriyor.

Huawei Watch Fit 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch Fit 5'in 199 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia edildi. Güncel kurla karşılığı 10 bin 503 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı 13 bin TL'yi bulabilir. Tabii, Huawei, bu model için yerel fiyatlandırma da uygulayabilir. Bu durumda cihazın fiyatı daha da düşebilir.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Fit 5, bana göre günlük kullanım için ideal bir akıllı saat olacak. Pil ömrü de oldukça yeterli görünüyor. 3.500 nit maksimum parlaklık sunan AMOLED ekrana sahip olmasının da önemli bir avantaj olacağını belirtmeliyim. Bu sayede sadece canlı görüntüler elde etmekle kalmayacağız, bununla beraber yoğun güneş altında bile cihazı rahatlıkla kullanabileceğiz.