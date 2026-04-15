Lansmana Özel 250 Bin TL İndirim! Opel Mokka GSE Türkiye'de

Elektrikli Opel Mokka GSE'nin Türkiye fiyatı netlik kazandı. Yeni otomobil, fiyatına göre oldukça düşük bir menzil değeri ile birlikte geliyor. Her ne kadar tasarım açısından geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacak bir model olsa da söz konusu teknik özellikler olduğunda potansiyel müşterileri düşündürecek gibi görünüyor.

Opel Mokka GSE'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Opel Mokka GSE'nin Türkiye fiyatı 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi ancak lansmana özel olarak önemli bir indirim de bulunuyor. Öyle ki bu otomobil, Türkiye'de sınırlı süreliğine olarak 3 milyon 250 bin TL fiyat etiketine sahip olacak. Yani bu arabayı satın alacak olan birisi eğer lansmana özel indirimden yararlanırsa 250 bin TL tasarruf edebilecek.

Opel Mokka GSE'nin Özellikleri Neler?

Yükseklik: 1506 mm

Genişlik: 1987 mm

Uzunluk: 4150 mm

Aks Mesafesi: 2561 mm

Boş ağırlık: 1597 kg

Güç: 281 beygir gücü

Tork: 345 Nm

Menzil: 336 kilometre (WLTP)

Maksimum Hız: 200 km/sa

Batarya Kapasitesi: 54kWsa

Koltuk: Alcantara spor koltuklar

Ön Farlar: IntelliLux LED Matrix

Jantlar: 20 inç alaşımlı elmas kesim jantlar

Multimedya: 10 inç dokunmatik ekran, 10 inç dijital gösterge paneli, 6 hoparlör, navigasyon, kablosuz Apple Carplay ve Andorid Auto

Orta Konsol: 1 adet USB-C, arkada iki adet USB-A bağlantı noktası

Konfor: Koltuk ısıtma, çift kat bagaj, direksiyon ısıtma, ışıklı makyaj aynaları, ışığa bağlı olarak otomatik kararan iç dikiz aynası

Güvenlik: Adaptif hız sabitleme, ön ve arka park sensörü, kör nokta uyarı sistemi, şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi

Tavan: Siyah tavan (isteğe bağlı)

Opel Mokka GSE Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Opel Mokka GSE, 281 beygir gücü ve 345 Nm tork sunuyor. Tork değerinin 281 beygirin yanında biraz düşük kaldığını belirtmek gerekiyor. Mevcut verilere bakılacak olursa bu otomobil daha yavaş kalkış ve kontrollü bir hızlanma sunacaktır. Bu arada maksimum 200 km/sa hıza ulaştığını da belirtelim ki bu, elektrikli otomobiller için yeterli sayılabilecek bir seviye.

Opel Mokka GSE Kaç KM Menzil Sağlıyor?

Opel'in bu elektrikli otomobili menzil konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Öyle ki bu otomobil sadece 336 kilometre menzil sunuyor. Özellikle kış aylarında menzilin daha da gerilemesi muhtemel. En azından 400 kilometre menzil sunsaydı sürücülerin de menzil endişesi yaşamasına gerek bırakmayabilirdi.

Opel Mokka GSE'nin Güvenlik Özellikleri Neler?

Yeni araç ön ve park sensörü ile birlikte geliyor. Bu, aracın arkasında ve önünde yer alan engellere olan mesafenin ölçülüp uyarıda bulunulmasını sağlıyor. Öte yandan araç kör nokta uyarı sistemi ile geliyor. Bu da dikiz aynasından göremediğiniz kısımlarda bir araç olduğunda uyarılmanıza olanak tanıyor.

Elektrikli otomobil, adaptif hız sabitleme sistemi ile öndeki araçla olan güvenli mesafenin korunmasını sağlarken şerit ortalama özellikli akıllı şerit takip sistemi sayesinde ise sürücüyü sadece şeritten çıktığında uyarmakla sınırlı kalmıyor, bununla birlikte aracın küçük dokunuşlarla şeridin merkezinde kalmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

Opel Mokka GSE'nin iş yeri yakın mesafede olup gün içinde çok fazla yol katetmeyen kişiler için ideal bir model olduğunu düşünüyorum ama sık sık uzun yola çıkıyorsanız ve düzenli şarj ile vakit kaybetmek istemiyorsanız ne yazık ki bu otomobilin hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz.