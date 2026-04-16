Fırsatı Kaçırmayın! Sevilen Yarış Oyunu İndirime Girdi

Steam, oyuncuları sevindiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform, bu kez sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5’in fiyatında dikkat çeken bir indirime gitti. İşte Forza Horizon 5’in indirimli fiyatı!

Forza Horizon 5 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5 için dikkat çeken bir indirim kampanyası başlattı. Platformda çok olumlu inceleme etiketine sahip yapım, kampanya kapsamında yüzde 50 oranında fiyat düşüşü yaşadı. Bu sayede oyunun fiyatı 32,78 dolardan (1467 TL) 16,39 dolara (733 TL) düştü. Kampanyanın ise 30 Nisan tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Forza Horizon 5 Nasıl Bir Oyun?

Forza Horizon 5, Meksika’nın geniş ve çeşitli coğrafyasında geçiyor. Hem görsellik hem de oynanış açısından fazlasıyla zengin bir açık dünya yarış deneyimi sunuyor. Oyunda çeşitli etkinlik ve görevlere katılabiliyorsunuz. Eğer görev yapmak bana uymaz diyorsanız, yüzlerce lisanslı araç arasından seçim yaparak serbestçe dolaşıp haritanın sunduğu manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz.

Forza Horizon 5 Türkçe Desteği Var mı?

Forza Horizon 5, Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle karşımıza çıkıyor. Yani oyuna girdiğinizde menüleri ve altyazıları Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak maalesef yapımda Türkçe seslendirme seçeneği mevcut değil.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380

NVidia GTX 970, AMD RX 470 veya Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750

NVidia GTX 1070, AMD RX 590 veya Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Editörün Notu

Forza Horizon 5'i daha önce Xbox Series S konsolum varken deneyimleme şansı bulmuştum. Oyunun grafikleri, oynanış mekanikleri ve genel havası çok hoşuma gitmişti. Eğer bu yapımı daha önce denemediyseniz, bir kere de olsa oynamanızı tavsiye ediyorum.