Huawei'den MacBook Neo'ya Rakip Olacak Dizüstü Bilgisayar Geliyor!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Apple'ın yakın zamanda giriş seviyesi odaklı piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Macbook Neo modeli kullanıcıların oldukça ilgisini çekmişti. Huawei'de doğrudan bu cihaza rakip olarak geliştirdiği yeni MateBook 14 HarmonyOS Edition dizüstü bilgisayarını kısa bir süre önce tanıttı. Yeni bilgisayar, sadece fiyat odaklı yapısıyla değil, segmentindeki standartları aşan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 14.2 inç

: 14.2 inç Ekran Çözünürlüğü : 2.8K

: 2.8K Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz İşlemci : Kirin X90A

: Kirin X90A İşletim Sistemi : HarmonyOS

: HarmonyOS RAM : 24 GB

: 24 GB Depolama: 512 GB

MateBook 14 HarmonyOS Edition, gücünü, Huawei'in kendi üretimi olan Kirin X90A yonga setinden alıyor. Daha önce şirketin üst düzey tablet serilerinden MatPad Edge modelinde kullanılan bu ARM tabanlı işlemci, bilgisayardaki günlük işleri kolay ve hızlı bir şekilde hallederken, düşük bir seviye de güç tüketiyor.

Huawei, Apple'ın giriş seviyesi modellerinde sunduğu düşük RAM kapasitelerine karşı bu modelinde standart olarak tam 24 GB RAM sunuyor. Bu gayet yüksek RAM kapasitesi, günümüz bilgisayar ihtiyaçlarına fazlasıyla karşılamaya yetecek düzeyde.

Cihazdaki bu güçlü RAM'e, günlük kullanım ve arşivleme için yeterli hız sunan 512 GB kapasiteli bir depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca bilgisayarın ilerleyen dönemlerde farklı depolama seçenekleriyle sunulup sunulmayacağı ise şirket tarafından henüze tam olarak netleştirilmedi.

MateBook 14 HarmonyOS, görüntü kısmında da gayet tatmin edici özelliklere sahip. Bilgisayar, 14.2 inç büyüklüğünde bi ekranla geliyor. 2.8K ultra yüksek çözünürlük sunan bu ekran, kullanıcılara oldukça keskin ve derin kontraslara sahip bir görüntü vaat ediyor.

Yüksek çözünürlüğün yanı sıra ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızı, hem işletim sistemi arayüzünde pencereleri sürüklerken hem de multimedya içeriklerini tüketirken, kullanıcılara standart bilgisayarlardan çok daha fazla görsel akıcılık sağlıyor.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın Tasarımı Nasıl?

MateBook 14 HarmonyOS Edition, tasarım açısından modern bir çizgiye sahip. MacBook Neo modeline kıyasla çok daha ince bir yapıya sahip çerçeveleri sayesinde cihazın kasa boyutu küçültülürken ekran gövde oranı artırılmış.

Cihazın klavye bölümünde ise Huawei'in önceki modellerine göre radikal bir tasarım değişikliği gittiği görülüyor. Şirket, bu modelinde standart kare tuşlar yerine yuvarlatılmış köşelere sahip tuş kapakları tercih etmiş. Bu değişiklik, bilgisayara daktilo hissi veren retro bir masüstü görünümü katıyor.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın Bağlantı Seçenekleri Neler?

İnce ve hafif dizüstü bilgisayarların en büyük problemi olan port eksikiği MateBook 14 HarmonyOS Edition'da tamamen aşılmış. Cihaz, kullanıcıları dışarıda sürekli yanlarında dönüştürücü taşıma zahmetinden kurtaracak kadar zengin ve kullanışlı portlara sahip.

Bilgisayarın yayınlanan görüntlerine baktığımızda sol tarafta, HDMI, USB-A, USB-C portları ve 3.5 mm bir kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın sağ tarafındaki girişlerin neler olduğu ise şimdilik net olarak belli değil.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition Hangi Yazılıma Sahip?

Cihaz, Huawei cihazlarda sıkça gördüğümüz şirketin kendi üretimi olan HarmonyOS işletim sistemi kullanılmış. Bu yazılım, Huawei cihazlarınızla tam uyumlu olarak çalışarak kullanıcılara çoklu bir çalışma alanı sunuyor.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition Türkiye'ye Gelecek mi?

Huawei MateBook serisi güncel olarak ülkemizde satılıyor. Bu sebeple yeni cihazın da satışa çıktıktan sonra kısa bir süre içerinde Türkiye'ye geleceğini düşünüyoruz.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition Ne Zaman Tanıtılacak?

MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın 20 Nisan'da yapılacak bir lansmanla tanıtılması bekleniyor.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei tarafından, cihazın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, MacBook Neo'ya rakip olarak konumlandırılan bilgisayarın, Neo'nun 38.000 TL'lik fiyatına karşı rekabetçi bir fiyatlandırma ile gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bilgisayarlara meraklı biri olarak Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition'ın şu ana kadar açıklanan özelliklerini gayet yeterli bulduğumu söyleyebilir. Özellikle, cihazın sahip olduğu güçlü Kirin X90A işlemcisi onun öne çıkan en önemli özelliği. Bu işlemcinin performansı, Apple'ın M5 işlemcilerine çok yakın bir performans gösteriyor. Huawei'in bu cihazı rekabetçi bir fiyatlandırma ile satışa sunduğu taktirde , MacBook Neo'ya ciddi bir alternatif olacağını düşünüyorum.