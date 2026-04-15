Xiaomi'nin 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 8000 mAh Bataryası Var

Xiaomi 17 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni amiral gemisi, bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Max'in SRRC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Xiaomi 17 Max, 2605EPN8EC model numarası ile birlikte SRRC sertifikası aldı. Bu sertifika, bir cihazın Wi-Fi, Bluetooth veya hücresel ağ gibi kablosuz teknolojileri sorunsuz şekilde kullanabilmesi için belirli standartları karşıladığını gösteriyor. SRRC sertifikası ayrıca telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük ve OLED ekran bulunuyor.

Xiaomi 17'de 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurduğumda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak sunduğunu ve çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. İşlemcinin 4.6 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun gibi ağır işlerde, 3.62 GHz hızındaki altı çekirdeği ise internette gezinme gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Serinin diğer modelleri olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştıram yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut. Cihaz ayrıca 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkyie'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha yüksek çözünürlüklü kameraya ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 80 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önnüde bulundurduğumda Xiaomi 17 Max'in en iyi telefondan biri olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde telefonun çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması ve renklerin çok canlı olması. Ayrıca telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sağlayacağını belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı net şekilde hissetmiştim.