Apple'ın Ucuz MacBook'u Sandığımız Kadar Ucuz ve Mantıklı Olmayabilir

Apple, bir süredir uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalışıyor. İddialara göre şirket, söz konusu dizüstü bilgisayarı 4 Mart 2026'da New York, Londra ve Şanghay'da düzenlenecek olan özel bir etkinlikte tanıtacak. Apple, bu yeni modelle Chromebook ve uygun fiyatlı Windows bilgisayarlarla rekabet etmeyi hedefliyor. Ürünün fiyat ve özellikleri de bu stratejiye uygun olarak belirlenecek. Ancak sızdırılan fiyat bilgisi doğruysa, Apple'ın yeni MacBook'u kullanıcılar için pek cazip olmayabilir.

A18 Pro İşlemcili Ucuz MacBook'un Özellikleri

Apple, M işlemcili MacBook Air ve Pro modelleriyle yaklaşık altı yıldır dizüstü bilgisayar pazarının tartışılmaz lideri konumunda. Bu bilgisayarlar parasının hakkını fazlasıyla verse de 999 dolar yurt dışı ve 44 bin 999 TL Türkiye başlangıç fiyatlarıyla oldukça yüksek bir fiyat aralığında yer alıyor. Apple'ın yeni MacBook modeli tam da bu noktada devreye girecek. Air ya da Pro gibi isimlendirmelere sahip olmayacak bu model, 2019'da üretimi durdurulan 12 inç MacBook'un güncel versiyonu olacak.

Elbette ki özellikleri de buna göre olacak. Uygun fiyatlı MacBook, M serisi yerine iPhone'larda da kullanılan A serisi bir işlemci ile gelecek. Bunun iPhone 16 modellerinde gördüğümüz A18'in güçlendirilmiş versiyonu (A18 Pro) olacağı iddia ediliyor. MacBook Air'in 13,6 inçlik ekranından biraz daha küçük yaklaşık 12,9 inçlik bir ekranı olması bekleniyor. Söz konusu panelde LCD teknolojisi kullanılacak. Depolama ve RAM konusu ise şimdilik belirsiz. Ancak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Ucuz MacBook'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Tasarım, Apple'ın uygun fiyatlı MacBook'unu Air ve Pro gibi modellerden ayıran bir diğer önemli nokta olacak. Sızıntılar, şirketin yeni dizüstü bilgisayarının farklı renk seçenekleriyle geleceğini gösteriyor. Söz konusu modelin kasası, tıpkı Apple'ın zamanında ürettiği iPhone 5C gibi rengarenk olacak. Ayrıca maliyeti düşürmek amacıyla MagSafe teknolojisi bu modelden kaldırılacak ve USB-C port sayısı azaltılacak.

Son yıllarda giderek incelen çerçeveler de eski haline geri dönecek. Çentik kaldırılacak ve M1 işlemcili MacBook Air'i andıran bir tasarım kullanılacak. Bunların bazıları can sıkıcı kısıtlamalar olsa da uygun fiyata güçlü bir bilgisayar alınabilecekse hiçbiri kritik değil. Ancak Apple'ın en büyük rakibi yine kendi ve tam da bu nedenle A18 işlemcili MacBook modelini satın almak pek de mantıklı olmayabilir.

M2 MacBook Air Çok Daha Mantıklı Bir Seçenek Olabilir

Sızıntılar Apple'ın yeni MacBook modelini 699 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacağını gösteriyor. Bu güncel kur ile 30 bin 650 TL'ye denk geliyor. Düz bir hesap yaparsak şirketin yeni bilgisayarının Türkiye'de en az 31 bin TL'den satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak Pozitif Teknoloji gibi uygun fiyatlı ürünlerle bilinen bir satıcıya bakacak olursanız, 34 bin 999 TL'ye M2 işlemcili MacBok Air görebilirsiniz. Üstelik bu 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan model için.

Yani neredeyse aynı fiyata işlemci, RAM ve depolama konusunda çok daha iyi bir bilgisayar bulmak mümkün. Üstelik bunun da markası Apple ve "ucuz" MacBook'un dezavantajlarından hiçbirine sahip değil. Malzeme kalitesi, ekran ve tasarım gibi konularda da şirketin en güncel modelleriyle aynı deneyimi sunuyor. Belirtmekte fayda var ki şirket A18 işlemcili MacBook modelini henüz tanıtmadı. Bu nedenle kesin konuşmak mümkün değil. Ancak sızıntılar doğruysa satışlar Apple'ın beklentisinin altında kalabilir.