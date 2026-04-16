Amazon, 668 TL Değerindeki Üç Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor

Amazon, Prime abonelerine özel olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Geçen hafta King of Retail, A Rat's Quest - The Way Back Home oyunlarını bedava sunan şirket, bu hafta ise arena savaşı, simülasyon ve bulmaca türlerine sahip üç farklı oyunu bedava veriyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, Snake Core, Detective Agency Gray Tie (Collector's Edition) ve Monster Harvest isimli oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu oyunlardan ilki normalde Steam'de 2.99 dolar (133 TL), ikinicisi 2.99 dolar (133 TL), üçüncüsü ise 8.99 dolar (402 TL) fiyata satılıyor. Yani her üç oyunu da alanlar toplamda 668 TL tasarruf edecek.

Oyunları almak için acele etmenize gerek yok. Öyle ki Snake Core 15 Temmuz 2026, Detective Agency: Gray Tie (Collector's Edition) ve Monster Harvest ise 20 Mayıs 2026'ya kadar bedava alınabiliyor. Tabii, bunları almayı unutma ihtimaline karşı şu andan itibaren Amazon Luna hizmetine gidip oyunları talep edebilirsiniz.

Amazon'un Bedava Oyunları İçin Prime Aboneliği Şart mı?

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu oyunlara sahip olmak için Prime aboneliği gerekiyor ama bu mutlaka ücret ödemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Şirketin 30 günlük ücretsiz Prime abonesi olma fırsatından yararlanarak dilediğiniz oyunu süresi sona ermeden önce kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Üstelik deneme süresi sona erdikten sonra da bu oyunlar sizde kalmaya devam ediyor.

Yani "Amazon, bu oyunları Prime abonelerine ücretsiz veriyor. Ben Prime abonesi değilim, bu beni alakadar etmiyor" gibi durum söz konusu değil. Hemen deneme üyelik başlatıp siz de söz konusu oyunlara hiçbir ücret ödemeden sahip hâle gelebilirsiniz. Elbette ki deneme abonelik sona ermeden önce üyeliğinizi iptal etmeyi de unutmayın. Aksi takdirde ücret çekimi olacaktır.

Snake Core Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Orangepixel

Yayıncı: Orangepixel

Tür: Arena savaşı

Eski Nokia telefonları hatırlıyor musunuz? Peki, ya klasik yılan oyununu? İşte Snake Core, bu oyunu alıp daha modern hâle getiriyor. Mantık yine büyüyüp ilerlemeye dayanıyor ama burada yılanı değil, bir orduyu yönetiyorsunuz. Bu ordu siz oyunda ilerledikçe büyüyor ve karşısına çıkanlara ateş ediyor. Ne kadar büyürseniz o kadar etkili hâle geliyorsunuz.

Detective Agency Gray Tie Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Avi Games

Yayıncı: Avi Games

Tür: Bulmaca, dedektif ve macera

Detective Agency Gray Tie, dedektif oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki ana amacınız, çözülmesi gereken olayları ipuçlarını değerlendirerek açıklığa kavuşturmak. Sadece tek bir mekânda geçmiyor, sürekli yeni yerlere gidiyorsunuz ve buradaki olayları çözüyorsunuz. Özellikle gizli nesne bulma oyunlarını sevenlerin beğendiği bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Monster Harvest

Geliştirici: Maple Powered Games

Yayıncı: Silver Lining Interactive

Tür: Simülasyon

Monster Harvest, simülasyon oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda kendi çiftliğinizi geliştirip dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Stardew Valley'de olduğu gibi bu oyunda da bir şeyler ekip toplayabiliyorsunuz. Tabii, o oyuna kıyasla önemli bir farkı da var. Çeşitli yaratıklarla savaşabiliyorsunuz. Yani klasik çiftlik oyunlarını seven ama daha farklı bir oynanışa sahip yapım arayanlar için ideal bir oyun.

Editörün Yorumu

Amazon'un bu hafta verdiği oyunlardan özellikle Detective Agency Gray Tie'ı çok beğendim. Bu tür oyunları zaten severek oynayan birisiyim. Bir dönem Facebook'ta oynanabilen bir dedektif oyununa benziyor. Her gün oynamasam da arada sırada açıp biraz zaman geçireceğim bir oyun olduğunu söyleyebilirim.