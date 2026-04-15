OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Güçlü İşlemciye Sahip

OPPO yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Reno 16 olarak isimlendirilen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci : Dimensity 8500

: Dimensity 8500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Reno 15'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1400 nit civarında bir parlaklık sunabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, çok kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde FPS değerinin zaman zaman 42'ye kadar düştüğünü belirtelim.

İşlemcinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan Reno 15'in global sürümünde Snapdragon 7 Gen 4, Çin sürümünde ise Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemcilerin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim. Ayrıca iki işlemci de Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak önceki modelde 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 50 megapiksel bir ön kamera görebiliriz.

Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğrafın kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kameranın özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağladığını belirtelim. Bunun sebebi ise geniş alanları tek kareye sığdırması.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16'nın 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15 Pro, Find X9 Pro, Reno 15 ve dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 43 bin 999 TL'ye satılıyor. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun vergili fiyatı 48 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16'nın birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.

Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok net bir şekilde hissediliyor. Bunların yanı sıra yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sisteminin çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak.