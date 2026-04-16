Samsung'un Fiyat/Performans Telefonu Yolda! Tasarım Değişiyor

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni orta segment telefonu Galaxy A27'nin tasarımı sızdırıldı. Buna göre yeni model, selefine kıyasla önemli bir tasarımsal yenilikle bizleri karşılayacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy A27 modeliyle birlikte damla çentik tasarımına veda ediliyor. Bu kapsamda son görseller yeni modelin selefinden farklı olarak delikli ekran tasarımıyla geleceğini gösteriyor. Arka panele baktığımızda ise dikey üçlü kamera kurulumunun devam ettiğini görebiliyoruz.

Bunlara ek olarak, akıllı telefonun boyutlarının 162.3 mm uzunluk, 78.6 mm genişlik ve 7.9 mm kalınlık şeklinde olacağı belirtiliyor. Bunları göz önüne alarak Galaxy A27'nin selefi Galaxy A26'ya kıyasla daha kısa ve daha geniş olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunarken daha düşük güç tüketimiyle de dikkat çekiyor diyebiliriz.

Bu işlemci Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi orta segmente hitap eden telefonlara da güç veriyor. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile gibi yapımlarda 40-60 FPS arasında bir performans sergileyebildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki yapımların çoğunu bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Galaxy A27 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy A27’de 12 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Selefi Galaxy A26’da ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera kullanılmıştı. Her ne kadar bu durum kağıt üzerinde bir düşüş gibi görünse de yeni modelin ön kamerasının daha büyük bir sensörle gelmesi bekleniyor. Bu sayede sensöre daha fazla ışık ulaşacak ve çekilen fotoğrafların genel kalitesi artacak.

Telefonun ön kamerası 4K 30 FPS video kaydı yapabilecek. Selefinde ise bu özellik 1080p 30 FPS ile sınırlıydı. Bunlara ek olarak, cihazda 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Aynı zamanda ürünün ana kamerası 4K 30 FPS video kaydını destekleyecek.

Galaxy A27 Bataryası Nasıl Olacak?

Samsung, Galaxy A25 ve A26'da 5.000 mAh’lik bir pil tercih etmişti. Bu nedenle yaklaşan Galaxy A27’de de benzer bir batarya kapasitesinin kullanılması söz konusu. Ancak yeni modelde selefindeki 25W şarj hızının aksine 45W desteğinin sunulması bekleniyor.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A26, Mart 2025'te satışa sunuldu. Bu doğrultuda Galaxy A27'nin bu ay içinde veya en geç mayıs ayında satışa çıkması muhtemel. Bunun dışında selefinin Samsung'un resmi web sitesinde 17.999 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu düşündüğümüzde yaklaşan telefonun 20.000 TL seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy A27 ile damla çentik tasarıma veda edecek olması beni oldukça sevindirdi. Delikli, yani çentiksiz tasarımın akıllı telefona daha modern ve premium bir görünüm kazandıracağını düşünüyorum. Tasarımın bunun dışında büyük ölçüde aynı kalması da beni çok şaşırtmadı. Zira Galaxy A serisi için zaten oldukça başarılı ve yerleşmiş bir tasarım dili olduğunu düşünüyorum.