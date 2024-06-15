Dolandırıcı ve Bahis Aramalarına Son: Artık Kim Oldukları Tespit Edilebilecek!

İstenmeyen aramalar hepimizin günlük yaşantımızda yaşadığımız sıkıntılardan biri ve birçoğu dolandırıcı amaçlı olan bu aramalar, zaman zaman telefonu açmaya bile emin olamamamıza ve endişeyle yaklaşmamıza neden oluyor.

Google'ın Telefon uygulaması bir süredir bazı arayan kimliği özellikleri sunuyor olsa da Google şimdi bilinmeyen arayanları tanımlamayı daha da kolaylaştırmak için yeni bir "Lookup (Arama)" seçeneği ekledi.

Şu anda bilinmeyen bir numarayla karşılaştığınızda, cevap verip vermemeye veya risk alıp yanıtlamaya karar vermeniz gerekiyor. Cevap vermemeyi seçtiğiniz senaryoda herhangi bir bilgi çıkıp çıkmadığını görmek için numarayı Truecaller gibi bazı araçlarla kontrol edebiliyorsunuz.

Lookup Özelliği Nasıl Çalışacak?

Google'ın Telefon uygulamasındaki yeni Lookup özelliği sayesinde bu sorun yakında ortadan kalkacak. Artık tanımlanamayan bir numaradan çağrı aldığınızda, Telefon uygulamasının içindeki Lookup seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu, başka bir uygulamaya geçmenize ya da elle kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmadan uygulamanın numara hakkında otomatik olarak bilgi aramasını sağlayacak.

Arama sonuçları tutarlı bir yanıt verecek mi şimdilik bilinmiyor ancak dolandırıcılık amaçlı yapılan aramaların ve bu aramalarda kullanılan numaraların çok daha kısa sürede tespit edilmesi sağlanabilir.

Lookup özelliği ilk olarak Pixel telefonlar için Haziran güncellemesiyle duyurulmuştu Ancak Android Police'e göre güncelleme şu anda bağımsız olarak birçok telefonda sunuluyor. Google yakında özelliği tüm telefonlara getirmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.