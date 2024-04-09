Dolandırıcılar Güneş Tutulmasını Fırsat Bildi: Yapay Zeka ile Üretilen Videolar Ortaya Çıktı!

Dün tarihi bir olay olan güneş tutulması yaşandı. Güneş tutulmasının haber makaleleri, sosyal medya gönderileri ve viral fotoğraflar internetin her yerine yayıldı. YouTube'da güneş tutulmasıyla eş zamanlı canlı yayın yapmış birçok yayıncı da vardı. Fakat son söylentilere göre bu videoların hepsi doğru değil.

YouTube, sahte SpaceX kanallarından gelen yapay zeka tarafından üretilmiş Elon Musk konuşmalarını içeren sahte canlı yayınlarla dolup taştı. Bu sahte canlı yayınların amacının dikkatsiz kullanıcılardan kripto para çalmak olduğu düşünülüyor.

İnternetteki Videolar Kripto Dolandırıcılarının Ürünü mü?

Mashable, bu yayınların farkına varan ilk haber sitelerinden biri. Bu durumu da iOS geliştiricisi ve araştırma grubu Mysk'ten gelen bilgilerle keşfetti.

Her yayın aynı kalıbı takip ediyor. Yayın, bir döngü içinde Elon Musk'ın SpaceX tabelası önünde kalabalığa doğru konuştuğu önceden kaydedilmiş bir videoyu oynatıyor. Ancak videoda Elon Musk’ın yapay zeka tarafından üretilen sesiyle kişilere kripto para yatırım fırsatları hakkındaki konuşması görülüyor.

İzleyicilerin dikkatini çekmek için çeşitli manipülatif teknikler kullanılıyor. Dolandırıcılar, bu sahte canlı yayınları oluşturarak kripto para birimine yatırım yapmak isteyip de bu konulardan çok anlamayan kişilere ulaşmayı hedefliyorlar.