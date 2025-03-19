Dolar ve Euro Rekor Kırdı! Kaç TL Oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararının ardından piyasalar hareketlendi. Dolar/TL yüzde 11'i aşan yükselişle birlikte yeni bir rekor kırdı. Euro/TL'de de önemli bir artış gerçekleşti.

Dolar ve Euro Kaç TL Oldu?

Birgün'deki habere göre serbest piyasalarda Dolar sabah 36,7510 TL seviyesinden güne başlamıştı. Dolar kısa süre önce 41,53 TL seviyesine kadar yükseldi. Euro'da da önemli bir artış gerçekleşti. Güne 40,2140 TL seviyesinden başlayan euro 45,20 seviyesine çıktı. Aktarılan bilgilere göre saat 11.45 itibarıyla dolar 39,14 TL, euro ise 42,70 TL'ye geriledi.

Piyasaların belirsizlikleri sevmediğini belirten uzmanlar, gün içerisindeki siyasi haberlerin piyasaların yönü açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam Türkiye saat ile 21.00'de faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Dolar ve euro'nun yanı sıra gram altında da ciddi bir yükseliş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 4 bin TL'yi geçti. Bu rekor seviyenin ardından 3 bin 800 TL'ye kadar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" dedi.