Domino's Pizza, Siparişleri Fırınlı Bisikletle Götürecek: Pizzalar Soğumayacak!

Uluslararası pizza şirketi Domino's Pizza, sipariş teslimatında yeni bir döneme geçiyor. Şirket, siparişleri fırınlı bir elektrikli bisiklet kullanarak teslim edecek. Böylece pizzalar yolda giderken soğumayacak.

Bisikletin Arkasında Pizza Fırını!

Domino's, hızlı sipariş konusuna her ne kadar dikkatli davransa da pizzalar genellikle yolda soğuyor. Bu da müşteri memnuniyetini düşüren bir etken. Bu sebeple şirket, teslimat aracı olarak kullandığı bisikletlerine yeni bir özellik ekliyor.

Şirketin siparişlerini bisikletle teslim ettiğini daha önceden biliyoruz. Yeni geçilecek sistemde elektrikli bisikletler daha gelişmiş olacak. Buna göre bisikletlerin arkasında pizzaların sıcak kalmasını sağlayacak bir fırın olacak.

Fan gücüyle çalışan bu pizza fırını, geniş arka tekerlek standının üstünde bulunacak. Bu sayede fırının ağırlığı park sorunu yaratmayacak. Fırının çalışabilmesi için lastiklerle entegre edilmiş bir boru olacak.

Bisikletin tekerlek yapısı ve jantlarındaki mavi ışıklar da bir hayli dikkat çekici. Bu uygulamanın şimdilik yalnızca Avustralya'daki franchise bölgesinde geçerli olacağı biliniyor. Ancak şirket yakın zamanda diğer bölgeler için de fırınlı bisikleti kullanabilir.

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