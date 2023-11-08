Getir, ABD'deki Online Market Şirketi FreshDirect'i Satın Alıyor!

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Getir, ABD'deki varlığını büyütmek istiyor. Bunun için orada çok ünlü ve başarılı olan online market şirketi FreshDirect'i satın almaya karar verdi.

Yıllık Cirosu 650 Milyon Dolar!

FreshDirect, bozulabilir gıdaları perakende satış faaliyeti yürütmeden tüketicilere satan ve dağıtan ilk şirketlerden biridir. New York City'de kurulan şirket, Central New Jersey, Southern Connecticut ve Eastern Long Island bölgelerinde de hizmet veriyor.

Taze gıdaları tüketicilerle buluşturan şirket, başarısını kanıtlayarak 2022 yılında New York'un yiyecek kültüründe saygın bir yer edindi. Hızlı teslimat şirketi Getir ise yıllık 650 milyon dolar cirosu olan online marketi satın alarak ABD pazarında büyümeyi hedefledi.

20 yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect’in taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanmak isteyen Getir, online market şirketini Amerika’nın en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu.

Henüz satışın ne kadara gerçekleşeceği bilinmese de işlemlerin ardından FreshDirect'in marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edeceği biliniyor.

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