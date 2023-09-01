Donald Trump Yargılanacak: Duruşması Televizyondan ve YouTube'dan Canlı Yayınlanacak!

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarına müdahele etmeye kalkışmak suçundan kendisi dışında 18 kişiyle birlikte mahkemede yargılanacak. Duruşmanın tarihi henüz netleşmese de ortaya ilginç bir haber çıktı.

Trump'ın duruşmasının hem televizyonda hem de Youtube'da canlı yayınlanmasına karar verildi. Bu durumda eski başkanın davasının şu ana kadar ABD mahkemelerinde en çok izlenen duruşma olması bekleniyor.

Trump'ın İlk Canlı Duruşması Olacak!

ABD basınına yansıyan bilgilere göre canlı yayın kararını Fulton Bölge Mahkemesi aldı. Fulton Bölgesi Yargıcı Scott McAfee, davanın tüm duruşmalarının televizyon kanallarında ve YouTube'da canlı yayınlanacağını açıkladı.

ABD mahkemeleri zaten genellikle canlı yayınlanır. Bu sebeple Trump'ın duruşmasının canlı yayınlanmasında bir farklılık yok. Ancak bu konuda en dikkat çekici şey; Trump'ın kamuya açık ilk yargılaması olması.

Hakkında 3 farklı dava açılan eski başkanın neden yargılandığını hatırlamayanlar için açıklayalım; Trump 2020 seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için müdahalede bulunmuştu.

Trump, beraberindeki 18 sanıkla birlikte Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a oy veren seçmenlerin iradesini çiğnemek için komplo kurdukları gerekçesiyle 41 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

24 Ağustos'ta teslim olan Donald Trump, “sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı” olarak tarihe geçmişti.

Trump'ın tüm bunlara rağmen önümüzdeki seçimlerde aday olması ve hâla çok sayıda destekçisi olması dikkat çekiyor.

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