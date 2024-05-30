Donald Trump Tekrar Başkan Olursa Elon Musk'a Ne Görev Vereceğini Açıkladı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerini kazanması halinde teknoloji milyarderi Elon Musk’a Beyaz Saray’da danışmanlık teklif etmeyi planlıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump ve Musk, Mart ayından bu yana birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Trump’ın güçlü bağışçılar kazanma çabaları ve Musk’ın politika fikirlerini paylaşma isteği doğrultusunda bir araya geliyor.

Trump ve Elon Musk İçin Yeni Dönem Başlıyor Mu?

Trump ve Musk’ın Mart ayında milyarder Nelson Peltz’in malikanesinde bir araya gelmesinden bu yana göçmenlik gibi çeşitli politika konularını tartıştıkları belirtiliyor. Musk, Mart ayında attığı bir tweet’te “Amerika, dünyayı kabul etmeye çalışırsa çökecek” diyerek göçmenlik konusundaki görüşlerini paylaşmıştı.

Ayrıca Musk, bu seçimde hiçbir başkanlık kampanyasına bağışta bulunmayacağını, ancak güçlü müttefiklerini Joe Biden’a destek vermekten vazgeçirmek için toplantılar düzenleyeceğini Trump’a iletti.

Musk ve Trump geçmişte sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırmıştı. Trump, 2022’de bir mitingde Musk’a “bir başka palavracı” demişti. Musk ise Trump’ın emekli olmasının zamanının geldiğini tweetlemişti.

Ancak Musk’ın 2022’de Twitter’ı satın alması ve Trump’ın hesabını yeniden aktif hale getirmesiyle ilişkilerde yumuşama dönemi başladı. Trump’ın hala Truth Social platformunu kullanmasına rağmen Musk, Trump’ı X’te daha aktif olmaya çağırıyor.

Trump, Mart ayında Musk ile olan ilişkisi hakkında CNBC’ye “Yıllar boyunca onunla dostane oldum. Başkan olduğumda ona yardım ettim. Onu sevdim” dedi. Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak Musk, son yıllarda federal hükümet politikalarından ve sözleşmelerinden yararlandı.

Ancak Trump, elektrikli araç üretimini artırmaya karşı olup, yabancı elektrikli araç üretimine karşı tarifeleri desteklediğini belirtti.

Musk ve Peltz, Trump’a oyların adil bir şekilde sayılmasını sağlamak amacıyla büyük bir veri odaklı proje üzerinde çalıştıklarını söyledi, ancak projenin detayları henüz net değil.

Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Musk’a danışmanlık teklif etme planı, ikilinin gelecekteki politik ve ticari stratejilerinin nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.