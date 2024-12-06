Donald Trump, ABD Hükümetinde Görev Yapacak Yeni Kripto Para Sorumlusunu Buldu: Ne İçin Çalışacak?

Geçtiğimiz ay ABD'de seçimleri kazanıp tekrardan Donald Trump seçim süreci boyunca planladığı kripto para projelerini hayata geçirmeye başladı. Yeni başkan son olarak, uzun bir süredir gündemde olan kripto para sorumlusu pozisyonuna getireceği ismi belirledi.

Yeni hükümette kripto para borsaları hakkında verilecek kararlarda söz sahibi olacak yeni yetkili blockchain dünyasının önemli isimlerinden David O. Sacks oldu. Peki kim bu David O. Sacks? Yeni pozisyonunda hangi görevleri üstlenecek? Gelin hep beraber bir göz atalım.

Yeni Kripto Para Sorumlusu Ayrıca Yapay Zekadan da Sorumlu Olacak

ABD Başkanı Trump, kısa bir süre önce sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, ünlü girişimci ve yatırım danışmanı David O. Sacks'ı kripto para ile birlikte yapay zeka dünyasının yeni sorumlusu olacağını açıkladı.

Teknoloji alanında hatrı sayılır girişimlerde bulunan ve kripto para dünyası için önemli bir isim olarak öne çıkan David O. Sacks, kurduğu Craft Ventures gibi yatırım şirketleriyle önemli bir popülerliğe ulaştı. Microsoft'un irili ufaklı projelerinin de büyümesinde katkı sahibi olan Sacks, bundan böyle deneyimiyle ABD hükümetinde önemli bir rol oynayacak.

Yeni sorumlunun ilk olarak ülkede kripto para piyasaları adına yeni yasal düzenlemelere imza atacağı bildiriliyor yeni bir yasal düzenleme oluşturacak. Sacks bununla birlikte ABD'nın yapay zeka çalışmalarında rakip ülkelerin önüne geçmesi ve büyük teknoloji firmalarının ABD'deye katkı sağlaması amacıyla mesai yapacak.

Konu hakkında açıklamalarda ABD için elinden geleni yapacağını belirten yeni yetkili, kendisini göreve getirdiği için Donald Trump'a da teşekkürlerini iletti.

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