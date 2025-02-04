Donald Trump'tan Oyuncuları Kızdıracak Açıklama: Herkes Oyundan Vergi Almalı

Eğlence Yazılım Birliği (ESA), ABD Başkanı Donald Trump tarafından oyunlara getirilen vergilerin hem endüstri hem de milyonlarca Amerikalı üzerinde önemli zararlar yaratabileceğini öne sürdü.

ESA, Trump yönetimini, vergilerin ülke ekonomisine olan katkıyı sürdürebilmek adına özel sektöre danışarak daha dengeli çözümler geliştirmeye davet ediyorsa da Trump pek fikir değiştirecekmiş gibi durmuyor.

ESA'nın açıklamasında video oyunlarının tüm yaş gruplarından milyonlarca kişiye ve dahi Amerikalılara hitap ettiğine ve ürünlere getirilecek vergilerin hem sektörün ekonomiye sağladığı katkıyı, hem de tüketicilere olumsuz yönde etkiler getireceğine dair vurgu yapıldı.

Yeni Vergiler Neleri Kapsıyor?

Yeni uygulanan vergiler öncelikle Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik olarak hayata geçirildi. Buna karşılık, Kanada ve Meksika, ABD'nin attığı bu adımın bedelini geri ödemeye çalışırken, Çin de Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açacağını belirtti.

Trump, Meksika ile ilgili vergileri bir ay süreyle erteleyerek durumun nasıl gelişeceğini görmek istediğini söylüyor. İlaveten Avrupa Birliği için de benzer adımların atılacağını ima etti; söylediğine göre özellikle Britanya için durum biraz farklı olabilir.

Nintendo'nun Konsolunda Fahiş Fiyat Görebiliriz

Analistler, vergilerin fiziksel video oyun ürünlerinin fiyatlarını etkileyebileceği konusunda uyarı yaptı. Örnek vermek gerekirse Vietnam menşeili bazı konsol bileşenleri vergilendirildiği zaman genel olarak fiyatlar artabilir.

Nintendo'nun yeni oyun konsolunu baz alalım. Vergilendirme direkt olarak ürün maliyetinde yüksek fiyat artışlarına yol açacak.

ESA, "ekonomik büyüme ve sektörün devamlılığı için özel sektörle ortak çözümler üretmemiz gerekiyor" diyerek yönetimi uyardı. Oyuncuların ve teknoloji meraklılarının bu noktadan sonra fiyat artışlarına hazırlıklı olması gerekiyor.

Sizce vergilerin oyun dünyasına etkisi nasıl olacak? Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.